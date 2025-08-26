Nicușor Dan cere un “proces intern de reflecție” privind direcțiile de dezvoltare ale României post-2028 în paralel cu negocierile viitorului buget multianual UE

Președintele Nicușor Dan a propus marți, într-un discurs susținut în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, ca negocierile privind viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru perioada 2028-2034, să se desfășoare împreună cu un proces de reflecție privind direcțiile dezvoltare ale României post-2028.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, președintele a atras atenția că România trebuie să fie mai activă în pregătirea viitorului cadru financiar multianual.

„Negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, care trebuie să se desfășoare în paralel cu un proces de reflecțe, pe care, în opinia mea, nu l-am avut intern, despre care să fie direcțiile de dezvoltare ale României începând cu 2028”, a afirmat Nicușor Dan, într-un discurs rostit în fața ambasadorilor români și membrilor corpului diplomatic.

Comisia Europeană a adoptat la jumătatea lunii iulie propunerea sa de buget multianual al UE 2028-2034, “un buget pentru o nouă epocă, care se ridică la nivelul ambiției Europei” cu o anvelopă propusă de 2.000 de miliarde de euro, o sporire de la 1,1% din PIB-ul statelor UE la 1,26% și o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual (CFM) anterior și mai mare decât alocările decise în urmă cu cinci ani ce au cuprins și fondul de redresare și reziliență. Cu toate acestea, Parlamentul European a criticat propunerea, subliniind că bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană reprezintă “o înghețare a investițiilor” și criticând introducerea agriculturii și coeziunii în “megafonduri-umbrelă”. De asemenea, 14 state membre, între care și România, au transmis deja o scrisoare președintei Comisiei Europene, comunicând că se opun reducerii fondurilor de coeziune sau comasării cu cele agricole.

Planurile de parteneriat naționale și regionale vor reprezenta arhitectura prin intermediul căreia vor fi alocate cele 865 de miliarde de euro alocate politicii agricole comune, politicii de coeziune, celei sociale și celei de pescuit în bugetul multianual 2028-2034.

Potrivit propunerii de buget, România va primi 60 de miliarde de euro din bugetul UE 2028-2034, a șasea cea mai mare alocare și a doua în calitate de beneficiar net, cu peste 13 miliarde mai mult decât în bugetul actual.

La 90 de zile de la preluarea mandatului, președintele Nicușor Dan a susținut primul său discurs de politică externă în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, prezentând direcțiile strategice pe care le consideră prioritare pentru următorii ani.

„Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționali, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba”, a afirmat șeful statului, într-un discurs rostit în fața ambasadorilor români și membrilor corpului diplomatic.

El a menționat că România își va păstra direcțiile fundamentale de politică externă, dar a adăugat că „sunt trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă sau pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor”.