Nicușor Dan, cină de lucru cu Nawrocki și Rutte în ajunul summitului B9. România și Polonia își doresc să găzduiască mai multe trupe SUA în contextul celor retrase din Germania

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că România își dorește consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul național și este pregătită să găzduiască un număr mai mare de trupe ale Statelor Unite, în funcție de deciziile luate la nivel aliat.

Într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în ajunul summitului formatului București 9, șeful statului a subliniat importanța cooperării strategice cu Statele Unite și a investițiilor realizate în infrastructura militară din România.

Președintele Nicușor Dan, găzduiește miercuri, la Palatul Cotroceni, cel de-al 11-lea summit al formatului București 9 (B9) al aliaților de pe flancul estic al NATO, cu participarea statelor nordice, SUA și Ucrainei, reprezentată de președintele Volodimir Zelenski, și a secretarului general al NATO, Mark Rutte. Nicușor Dan va co-prezida lucrările alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în calitate de stat co-fondator al formatului.

„România își dorește oricât de mulți soldați americani. Suntem cam la 1.500 în momentul acesta, după episodul de acum o lună și jumătate. Avem Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu, în care este o investiție etapizată de 4 miliarde de euro, care a început și care se va desfășura în anii următori”, a afirmat Nicușor Dan, după întrevederea bilaterală cu Nawrocki și înainte de o cină de lucru împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Șeful statului a precizat că decizia privind suplimentarea efectivelor americane aparține exclusiv Statelor Unite, însă Bucureștiul este pregătit să își asume în continuare rolul de aliat pe Flancul estic al NATO.

„Este o decizie care ține strict de Statele Unite ale Americii, în măsura în care domniile lor vor considera că pentru apărarea colectivă, pentru apărarea NATO, România este o gazdă bună, vom fi foarte fericiți să o facem”, a spus Nicușor Dan.

La rândul său, președintele Poloniei a arătat că țara sa este pregătită să găzduiască mai multe trupe americane, subliniind că i-a comunicat acest lucru omologului american Donald Trump, în cursul unei discuții pe care au avut-o pe data 3 mai. El a precizat că acest demers este întreprins în interesul securității naționale a României și unul îndreptat împotriva statelor europene occidentale.

Mai multe state NATO de pe flancul estic, îndeosebi Polonia, România, Lituania, Estonia și Letonia, încearcă să atragă o prezență militară americană sporită, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat intenția de a retrage cel puțin 5.000 de militari americani din Germania. Demersurile acestor state vin într-un context tensionat între Washington și Berlin, după ce liderul de la Casa Albă a criticat pozițiile cancelarului german Friedrich Merz în legătură cu negocierile privind Iranul. Disputa s-a amplificat după comentariile lui Merz, care a afirmat că Teheranul a reușit să „umilească” Washingtonul prin tactica adoptată în negocieri.