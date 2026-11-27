Președintele Nicușor Dan a revenit vineri asupra declarațiilor făcute la Bruxelles privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, precizând că a dorit să facă o distincție între fundamentarea juridică a deciziei Curții Constituționale și investigarea operațiunilor de influență rusă asupra procesului electoral din România.

Într-o postare publicată pe Facebook, șeful statului a explicat că, „doar din punct de vedere strict juridic”, decizia anulării alegerilor nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească, întrucât motivarea Curții Constituționale nu face referire la influența Rusiei.

„Cu alte cuvinte, anularea alegerilor a fost dispusă de o autoritate a statului român, Curtea Constituțională, iar motivarea Curții Constituționale nu face referire la influența rusă. În unul din cele trei motive invocate, Curtea Constituțională vorbește de utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale de către un operator statal sau non-statal, fără să fie relevant pentru anulare dacă actorul este statal sau non-statal”, a explicat Nicușor Dan.

Anterior, într-o conferință de presă la finalul Consiliului European, președintele a precizat că alegerile prezidențiale nu au fost anulate din cauza influenței ruse.

„Din punct de vedere juridic, noi spunem că există o influență rusă în România, așa cum există o influență rusă în Europa, în procese electorale, sabotaje, atacuri cibernetice, tot arsenalul războiului hibrid. Dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor”, a precizat el.

Președintele a subliniat însă că această precizare juridică nu exclude existența unor încercări de manipulare a procesului electoral din partea Federației Ruse.

„Asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a reiterat că influența rusă în spațiul informațional românesc este prezentă de cel puțin un deceniu și că alegerile din 2024 au reprezentat un episod al războiului hibrid desfășurat de Federația Rusă împotriva democrațiilor europene.

„Am spus și azi și în nenumărate ocazii că există influență rusă în spațiul informațional românesc de cel puțin 10 ani, iar alegerile din 2024 au constituit un episod din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce de mult timp împotriva democrațiilor europene”, a afirmat președintele.

Acesta a invocat și raportul prezentat anul trecut de procurorul general, despre care a spus că dovedește existența acestei influențe. Totodată, a precizat că există și alte elemente care o confirmă și care vor fi incluse explicit într-un raport ce urmează să fie făcut public după finalizare.

„Am spus de mai multe ori că raportul prezentat de Procurorul General anul trecut dovedește această influență. Am mai spus că sunt multe alte elemente care confirmă această influență și care se vor regăsi explicit în Raportul pe care îl vom face public când va fi finalizat”, a adăugat Nicușor Dan.

În încheiere, șeful statului a insistat asupra necesității de a separa temeiul juridic al anulării alegerilor de investigarea mai amplă a operațiunilor de influență rusă.

„Să nu confundăm, deci, planul juridic, în care temeiul este Decizia nr. 32 a Curții Constituționale cu investigarea tuturor operațiunilor de influență rusă”, a conchis președintele.