Nicușor Dan condamnă agresiunea comisă asupra unui livrator străin: “Autoritățile ar trebui să trateze acest caz ca o infracțiune motivată de ură”

Președintele Nicușor Dan, a reacționat după agresiunea comisă asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit pentru faptul că nu s-a născut aici.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile”, a scris președintele pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan a atras atenția că, în ultimele săptămâni, au apărut voci care instigă la ură împotriva străinilor și că „aceste cuvinte au consecințe reale, uneori dramatice”.

El a subliniat că asemenea acte de violență constituie „un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății” și a cerut autorităților să trateze incidentul cu maximă seriozitate.

“Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a felicitat polițistul aflat în timpul liber care a intervenit prompt și a reușit să oprească agresorul înainte ca situația să escaladeze.

În același mesaj, președintele a a amintit că mulți români lucrează peste hotare și știu ce înseamnă să-și caute șansa departe de casă.

„Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, a conchis Nicușor Dan.