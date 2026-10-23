Nicușor Dan condamnă atacul rusesc asupra unei nave comerciale în Marea Neagră în urma căruia un marinar a murit: Vom avea echipamente suplimentare

Președintele Nicușor Dan a condamnat indirect escaladarea agresiunii Rusiei în Marea Neagră, după ce o navă comercială a fost lovită vineri de o dronă la 13 mile marine de Constanța, incident soldat cu moartea unui marinar și rănirea altora, potrivit ministrului de externe, Dan Neculăescu. Șeful statului a anunțat că Garda de Coastă a salvat nouă marinari, iar ministrul de externe a calificat atacul drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație.

„Am avut un incident de securitate în dimineața aceasta – o navă a fost lovită de o dronă, la 13 mile, deci puțin în afara apelor teritoriale ale României. Am avut o echipă de intervenție de la Garda de Coastă, care a salvat nouă marinari. Țin să-i felicit, pentru că sunt prompți de fiecare dată, atât ei, cât și Forțele Navale Române”, a declarat Nicușor Dan, vineri, în marja participării la ceremonia depunerii jurământului militar de către studenții Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”.

„Acest atac este un nou exemplu al consecințelor tragice ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Este timpul ca Rusia să ia în serios inițiativele de pace ale Statelor Unite și Europei, să accepte propunerile de armistițiu și să pună capăt războiului”, a scris el, pe Facebook, ulterior.

Șeful statului a precizat că incidentul survine după reuniunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de joi, dedicată situației de securitate din Marea Neagră, și după ședința Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie, desfășurată la solicitarea României și Bulgariei.

„Suntem în această situație. După cum știți, ieri am avut o ședință CSAT exact pe subiectul acesta. Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a Consiliului Nord-Atlantic dedicată situației. Vom avea echipamente suplimentare și, evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina”, a afirmat președintele.

La rândul său, ministrul de externe, Dan Neculăescu, a condamnat atacul asupra navei comerciale, afirmând că acesta încalcă dreptul internațional și libertatea de navigație.

„Atacul mortal de astăzi asupra unei nave comerciale, la doar 13 mile marine de Constanța, soldat cu moartea unui marinar și rănirea altora, reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație. Transmit condoleanțe familiei victimei, în timp ce operațiunile de salvare ale Gărzii de Coastă Române continuă”, a transmis șeful diplomației române, pe X.

Today’s lethal attack on a commercial vessel just 13 NM off Constanța – killing one sailor and injuring others – is a blatant violation of international law and freedom of navigation. Condolences to the victim’s family as Romanian Coast Guard rescue operations continue. Russia’s illegal war of aggression against Ukraine is escalating and this directly affects merchant marine navigation in the Black Sea. This is a direct threat to both regional and global security. ​We are coordinating closely with #NATO Allies, including Bulgaria and Türkiye, to fast-track the additional surveillance capabilities agreed at the Oct 20 NAC. — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 23, 2026

Acesta a avertizat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se intensifică și afectează direct navigația comercială în Marea Neagră, ceea ce reprezintă o amenințare atât la adresa securității regionale, cât și a celei globale.

„Ne coordonăm îndeaproape cu aliații din NATO, inclusiv cu Bulgaria și Turcia, pentru a accelera furnizarea capacităților suplimentare de supraveghere convenite la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie”, a mai transmis Dan Neculăescu.

Incidentul are loc într-un context de preocupare sporită a autorităților române și a aliaților NATO privind securitatea navigației comerciale și protejarea infrastructurii critice din Marea Neagră, pe fondul efectelor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.