Nicușor Dan condamnă gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu: Putem critica opiniile, dar nu putem accepta amenințările și incitarea la ură

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a condamnat gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu, afirmând că orice dezacord politic nu trebuie transformat într-un instrument de intimidare și că libertatea presei trebuie protejată într-o societate democratică.

„Consider inacceptabile gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu și orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare”, a transmis șeful statului, luni, într-o postare pe Facebook.

 

Nicușor Dan a subliniat că jurnaliștii trebuie să își poată exprima opiniile și să relateze fără teamă, indiferent de pozițiile politice pe care le susțin sau critică.

„Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprimă. Libertatea presei este garantată de Constituție, iar ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi și de a relata fără teamă”, a afirmat președintele.

El a precizat că apărarea libertății presei nu trebuie raportată la simpatii politice, ci la respectarea principiilor democratice și a demnității cetățenilor.

„Apărarea acestui principiu nu ține de simpatii politice. Ține de respectul pentru democrație, pentru libertatea presei și pentru demnitatea fiecărui cetățean”, a punctat Nicușor Dan.

“Președintele a adăugat că dezacordul față de opiniile unui jurnalist poate fi exprimat și susținut prin argumente, însă a respins transformarea dezbaterii publice în amenințare sau intimidare.

„Putem fi în profund dezacord cu un jurnalist și putem critica opiniile sale, dar ceea ce nu putem accepta într-o democrație este transformarea dezbaterii publice în amenințare, intimidare și incitare la ură”, a mai transmis Nicușor Dan.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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