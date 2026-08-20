Nicușor Dan condamnă Rusia după distrugerea unei drone marine de către Armata Română lângă Neptun Deep: “Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO”

Președintele Nicușor Dan a salutat misiunea Armatei Române de distrugere a unei drone marine încărcate cu explozibil, identificată în apropierea platformei de exploatare a gazelor Neptun Deep, în Marea Neagră.

„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă”, a transmis șeful statului pe X, condamnând totodată acțiunile iresponsabile ale Rusiei.

Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, drona a fost observată de Garda de Coastă la câteva sute de metri de lucrările pentru extracția gazelor, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile est de Constanța. MApN a constituit o celulă de comandă, iar două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol cu ordin de tragere.

Drona a fost distrusă cu tunul de bord al unuia dintre avioane, după ce autoritățile au stabilit că reprezenta un pericol pentru oamenii aflați pe platformă și pentru infrastructura critică. Potrivit lui Miruță, aparatul era încărcat cu explozibil, iar partea ucraineană a confirmat, prin canalul direct de comunicare dintre cele două state, că drona nu era de proveniență ucraineană.

Președintele a subliniat că operațiunea a fost una contra cronometru, prioritatea fiind protejarea celor câteva sute de persoane care lucrau pe platformă.

„O acțiune contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a condamnat, totodată, ceea ce consideră a fi intensificarea incidentelor de acest tip în Marea Neagră și a reafirmat cooperarea României cu aliații NATO.

„Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări”, a transmis Nicușor Dan.