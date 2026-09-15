Nicușor Dan condamnă violențele “extrem de grave” din Piața Victoriei: Un protest legitim nu poate fi transformat în “lupte de stradă”. Agresiunile trebuie “sancționate drastic, conform legii”

Președintele Nicușor Dan a condamnat ferm violențele produse marți în Piața Victoriei, afirmând că un protest legitim nu poate fi transformat în „lupte de stradă” și cerând sancționarea drastică, conform legii, a actelor de agresiune și vandalism.

„Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă”, a transmis Nicușor Dan.

Poziția șefului statului vine după ce protestul din Piața Victoriei a degenerat marți în confruntări între grupuri de manifestanți și jandarmi, care au folosit în mai multe rânduri gaze lacrimogene. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una a fost transportată la spital.

O parte dintre manifestanți au părăsit piața și au blocat Pasajul Victoriei și mai multe artere din zonă, perturbând traficul rutier și circulația tramvaielor.

Între timp, reprezentanții fermierilor au depus la Guvern o listă cu 16 revendicări, printre care redeschiderea exporturilor de ovine și oprirea sacrificării oilor. Potrivit Guvernului, premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse astăzi la Guvern de „Asociația Profesională a Ciobanilor – APC” și a discutat cu ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, despre soluțiile de răspuns la problemele semnalate.

Șeful statului a calificat drept „inacceptabile” atacurile, agresiunile și actele de vandalism și a subliniat că acestea „trebuie sancționate drastic, conform legii”.

„Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă”, a afirmat președintele, într-o postare pe X.

Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă.

Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 15, 2026

Nicușor Dan a condamnat, de asemenea, instigarea la violență și ceea ce a numit tentativa unor politicieni de a amplifica tensiunile sociale pentru a deturna un miting pornit de la nemulțumiri legitime.

„La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime”, a transmis acesta.

Președintele a subliniat că dreptul la protest este garantat într-o societate democratică, însă manifestațiile trebuie să se desfășoare pașnic.

„Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare. Demonstrațiile fac parte din drepturile civice garantate și respectate în toate democrațiile”, a punctat Nicușor Dan.

El a recunoscut că România traversează un context social, economic și politic dificil, care a generat „multe frustrări justificate”, dar a respins violența ca modalitate de exprimare a nemulțumirilor. „Cu toate acestea, violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a atras atenția și asupra efectelor limbajului violent și al urii în spațiul public, inclusiv online, despre care spune că se transformă în acțiuni concrete.

„Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice și se transformă în acțiuni regretabile. Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții”, a transmis șeful statului.