Nicușor Dan convoacă CSAT după incidentele din Marea Neagră. România cere NATO capabilități suplimentare de combatere a dronelor

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi, la ora 18:00, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în cadrul căreia vor fi analizate implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și măsurile necesare pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea va avea loc la Palatul Cotroceni. Pe agenda discuțiilor se vor afla și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale.

Anunțul convocării CSAT vine după ce președintele Nicușor Dan a transmis că România a solicitat NATO un sprijin mai puternic pentru securitatea regiunii Mării Negre, inclusiv prin capabilități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere și recunoaștere.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful statului a precizat că, după întâlnirea de săptămâna trecută de la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit pentru a evalua evoluțiile din regiune și a discuta măsuri de consolidare a securității și de protejare a navigației, comerțului și infrastructurii energetice.

„România a transmis mesajul direct că așteptăm un sprijin mai puternic prin capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză, precum și o postură NATO adaptată și consolidată în regiune”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a amintit și incidentul din 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au angajat și au doborât două drone care intraseră ilegal în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale românești din dreptul localității Sulina.

„Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spațiul nostru aerian. Îi felicit pe piloții noștri pentru profesionalismul și viteza lor de reacție. Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spațiul aerian și apele teritoriale în orice moment, alături de aliați”, a afirmat șeful statului.

Totodată, Nicușor Dan a subliniat importanța strategică a regiunii pentru România, statele riverane și comerțul internațional, afirmând că „securitatea Mării Negre este esențială nu doar pentru România și statele riverane, ci și pentru întreaga Europă și pentru comerțul internațional”.

În urma reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, NATO a anunțat că va trimite capabilități suplimentare în regiunea Mării Negre, inclusiv pentru activități de supraveghere, recunoaștere și expertiză criminalistică. Alianța a precizat că și-a consolidat deja postura pe flancul estic, inclusiv prin capabilități de combatere a dronelor.

„O concluzie clară a ședinței de ieri este că solidaritatea aliaților este de neclintit. Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele și spațiul nostru aerian, este împărtășit de întreaga Alianță”, a conchis Nicușor Dan.