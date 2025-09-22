NATO
Nicușor Dan convoacă CSAT pe tema securității spațiului aerian național după incursiunile Rusiei în spațiul aerian al flancului estic al NATO
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc joi, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spațiului aerian național.
Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție.
De asemenea, va fi discutat subiectul stabilirii persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.
În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.
În acest context, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”.
CONSILIUL DE SECURITATE
Consiliul de Securitate al ONU se întrunește de urgență la cererea Estoniei, după încălcarea spațiului său aerian de către Rusia
Ministerul estonian de Externe a anunțat duminică convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU, programată luni, ca reacție la încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către trei avioane de luptă rusești MiG-31, relatează AFP, preluat de Agerpres. Incidentul, petrecut vineri, a avut loc deasupra Golfului Finlandei, unde aeronavele rusești au rămas timp de aproximativ 12 minute, potrivit autorităților de la Tallinn și NATO.
Italia, aflată la comanda misiunii NATO de poliție aeriană în statele baltice, împreună cu Suedia și Finlanda, a ridicat de la sol avioane pentru a intercepta aeronavele rusești.
Citiți și Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv” al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei
„Pe 22 septembrie (…), Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență ca răspuns la încălcarea flagrantă a spațiului aerian estonian vineri de către Rusia”, a transmis Ministerul estonian de Externe.
Este pentru prima dată, în cei 34 de ani de apartenență la ONU, când Estonia solicită oficial o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate. Țara baltică, membră UE și NATO și susținătoare fermă a Ucrainei, consideră incidentul parte a unei strategii deliberate a Moscovei.
Premierul estonian Kristen Michal a anunțat deja că va cere activarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliați atunci când un stat membru se confruntă cu o amenințare directă.
Ministrul de externe Margus Tsahkna a afirmat că această încălcare face „parte dintr-un model comportamental mai larg al Rusiei, menit să testeze hotărârea Europei și a NATO”. El a subliniat că „acest comportament necesită un răspuns internațional” și a adăugat că „este incompatibil cu responsabilitățile unui membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU”.
Incidentul survine pe fondul intensificării provocărilor militare rusești la granițele estice ale NATO: în urmă cu zece zile, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, iar ulterior o dronă de luptă rusească a rămas timp de o oră în spațiul aerian al României.
NATO
Avioanele rusești care încalcă spațiul aerian al NATO ar trebui doborâte, consideră Petr Pavel, președintele Cehiei și fost șef al Comitetului Militar NATO
NATO trebuie să rămână unit și să răspundă ferm provocărilor Rusiei, a declarat președintele Cehiei, Petr Pavel, în contextul intensificării încălcărilor spațiului aerian al Alianței de către Moscova, fostul președinte al Comitetului Militar al NATO sugerând că gesturile militare ale Rusiei este un motiv pentru activarea mecanismelor de apărare și doborârea unor astfel de aeronave.
„În aceste vremuri, trebuie să acționăm cu fermitate, iar dacă au loc încălcări, trebuie să răspundem în consecință, inclusiv militar. Rusia își va da seama foarte repede că a făcut o greșeală și a depășit limitele. Din păcate, aceasta este o situație pe muchie de conflict, dar să cedezi în fața răului este pur și simplu imposibil”, a declarat Pavel într-un interviu pentru televiziunea publică cehă, potrivit Kyiv Independent.
„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în Polonia și Estonia, precum și ceea ce se întâmplă de patru ani în Ucraina, ne privește pe toți, pentru că, dacă nu rămânem uniți, mai devreme sau mai târziu se va întâmpla și cu noi”, a adăugat el.
Moscova a încălcat spațiul aerian al Poloniei pe 10 septembrie, determinând Varșovia să doboare drone rusești deasupra teritoriului său — o premieră pentru un stat membru NATO în peste trei ani de război la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei.
Drone rusești au pătruns din nou în spațiul aerian al UE și NATO pe 13 septembrie, zburând deasupra teritoriului României în timpul unui atac aerian masiv asupra Ucrainei. Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.
„Aceasta este o escaladare semnificativă a situației de securitate europeană, de care Rusia poartă în mod clar responsabilitatea. Trebuie să spun că este doar cel mai recent exemplu al acțiunilor Rusiei, care se comportă astfel de mult timp”, a subliniat Pavel.
El a amintit că, în trecut, Turcia a doborât un avion rusesc ca răspuns la încălcările repetate ale spațiului său aerian de către Moscova.
„Vedem acum același lucru: Rusia nu doar că duce un război agresiv împotriva unui stat suveran, dar provoacă țările NATO într-un mod fără precedent, căutând nu doar să obțină o reacție pe care să o folosească în propriul interes, ci și să testeze hotărârea și capacitatea noastră de a ne apăra”, a spus șeful statului ceh.
Pavel a condamnat încălcările spațiului aerian al Rusiei și a cerut măsuri decisive pentru ca președintele rus Vladimir Putin și Kremlinul „să se comporte așa cum le permitem noi”, adăugând că, dacă Europa răspunde doar „verbal”, provocările vor continua.
„Este un comportament complet iresponsabil, deoarece încălcarea spațiului aerian este un motiv pentru activarea mecanismelor de apărare, și anume, doborârea unui astfel de avion. Și, desigur, nimeni din partea noastră sau din partea rusă nu și-ar dori asta”, a spus el.
NATO
Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv” al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat vineri răspunsul „rapid și decisiv” al Alianței la o nouă provocare a Rusiei, după ce trei avioane de vânătoare MIG-31 au încălcat spațiul aerian estonian. Potrivit autorităților de la Tallinn, aparatele au pătruns timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, iar avioane F-35 din misiunea NATO de poliție aeriană au intervenit imediat.
„Răspunsul NATO sub misiunea Santinela Estică a fost rapid și decisiv”, a transmis Rutte pe platforma X, precizând că a discutat cu premierul estonian, Michal Kristen.
I’ve just spoken with the Estonian PM @KristenMichalPM about the Russian air space violation today. NATO’s response under Eastern Sentry was quick and decisive.
— Mark Rutte (@SecGenNATO) September 19, 2025
Citiți și Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România
În urma incidentului, șeful guvernului de la Tallinn a anunțat că Estonia va cere activarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre statele membre.
„O astfel de încălcare este total inacceptabilă. Guvernul estonian a decis să solicite consultări în temeiul articolului 4 al NATO”, a scris Kristen, tot pe X.
This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace.
NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee.
Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations.
— Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025
Incursiunea are loc pe fondul tensiunilor crescute de pe flancul estic al Alianței, după ce săptămâna trecută drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei, care a cerut, la rândul său, activarea articolului 4 din Tratatul NATO.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
