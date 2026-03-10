Nicușor Dan convoacă CSAT pe tema situației din Orientul Mijlociu. Dislocarea unor capabilități militare pe teritoriul României, pe agenda ședinței

Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc miercuri, la Palatul Cotroceni.

Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința CSAT se va desfășura de la ora 09:30.

Pe ordinea de zi se află „situația din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România”, „evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România”, precum și „analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”, a anunțat Palatul Cotroceni.

Potrivit surselor citate de Digi24 și Antena 3 CNN, Statele Unite ar fi solicitat României să poată utiliza Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiunile SUA în războiul din Iran, respectiv operațiuni logistice și de realimentare.

Subiectul ar urma să fie discutat în ședința CSAT în contextul în care șeful statului român anunțase încă de săptămâna trecută că nu va convoca o reuniune a Consiliului pe tema situației de securitate din Orientul Mijlociu.

Baza de la Mihail Kogălniceanu a mai fost folosită de americani și pentru misiunile din Afganistan de repatriere a soldaților.

