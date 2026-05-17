Nicușor Dan convoacă luni consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, șeful statului va avea discuții succesive cu delegațiile parlamentare ale partidelor reprezentate în Legislativ.

Consultările vor începe la ora 9:00 cu delegația Partidului Social Democrat (PSD), urmată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la ora 10:00, Partidul Național Liberal (PNL) la ora 11:00 și Uniunea Salvați România (USR) la prânz.

De asemenea, președintele va discuta cu reprezentanții Uniunii Democrată Maghiară din România (UDMR) de la ora 13:00, cu Grupul parlamentar al minorităților naționale la ora 14:00, cu S.O.S. România la ora 15:00 și cu Partidul Oamenilor Tineri (POT) la ora 16:00.

Vineri, Nicușor Dan a declarat că principala întrebare adresată partidelor la consultările de la Cotroceni va viza formula de majoritate parlamentară pe care acestea o propun.

„Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări (…): care va fi majoritatea, fie că vorbim de Guvern complet, fie că vorbim de Guvern minoritar, fie că vorbim de Guvern tehnocrat. (…) Asta este întrebarea esențială și de acolo o să începem discuția”, a afirmat șeful statului, potrivit Agerpres.

Președintele a precizat, totodată, că viitoarea majoritate trebuie să fie una „pro-occidentală” și a exclus varianta unei susțineri din partea AUR pentru un eventual Guvern minoritar.

„Așa cum am spus, chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară și pentru majoritatea parlamentară fiecare dintre partide are niște condiții în trepte cumva. E o întrebare tehnică, cu multe răspunsuri tehnice, cu multe scenarii tehnice, în care nu vreau să intru acum. Rămân la afirmația generală, care să fie majoritatea”, a spus Nicușor Dan.

Demersul are loc la un an după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din 18 mai 2025 și în contextul în care Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură adoptată de Parlament pe 5 mai.

Moțiunea, inițiată de parlamentari ai PSD, AUR și formațiunii PACE – Întâi România, a trecut cu 281 de voturi favorabile. Au fost înregistrate patru voturi împotrivă și trei voturi anulate.

Constituția prevede că președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru după consultarea partidului care deține majoritatea absolută în Parlament sau, în lipsa unei asemenea majorități, după consultarea formațiunilor parlamentare.