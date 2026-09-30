Nicușor Dan convoacă partidele la Cotroceni după eșecul Guvernului Mureșan: Voi nominaliza un nou prim-ministru; România va “păstra direcția pro-occidentală”

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, la Praga, că va convoca partidele parlamentare la consultări luni, după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare pentru învestitură, și că în aceeași zi va nominaliza o nouă propunere de prim-ministru.

Șeful statului a calificat rezultatul votului drept „un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern” și i-a mulțumit lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat responsabilitatea de a forma Guvernul.

„Cred că a fost un pas necesar, pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens”, a declarat Nicușor Dan, la Praga, unde efectuează o vizită oficială.

Președintele le-a cerut partidelor ca, până la consultările de luni, să își organizeze ședințele interne și să vină cu „soluții care să poată să treacă”, subliniind că pentru formarea unei majorități este necesar ca formațiunile politice să facă compromisuri.

„Și, din nou, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”, a spus președintele.

Nicușor Dan a transmis, totodată, că România își va păstra direcția pro-occidentală și își va respecta angajamentele financiare asumate față de parteneri.

„Vreau să îi asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat”, a mai declarat președintele.

Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, nu a obținut miercuri cele 233 de voturi necesare pentru învestitură, votul din Parlament deschizând calea constituțională către dizolvarea Legislativului și convocarea alegerilor anticipate, variantă pe care președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu o dorește.

La votul de învestitură care a avut loc după dezbaterea cu premierul desemnat au fost exprimate 197 de voturi, dintre care 182 „pentru” și 15 „împotrivă”, insuficiente pentru obținerea majorității necesare.

Alegerile anticipate nu sunt o soluție, a spus președintele șeful statului, marți, cu o zi înainte ca Parlamentul să supună la vot guvernul premierului desemnat Siegfried Mureșan.

Într-o scurtă declarație de presă acordată la Palatul Cotroceni șeful statului a îndemnat partidele „să privească la interesul național”.

„E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție – dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români, și a piețelor financiare”, afirmase Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru după consultările cu partidele parlamentare pe care le-a avut pe data 17 septembrie.

Desemnarea a venit după două tentative anterioare de formare a unui guvern care nu au dus la instalarea unui Executiv cu puteri depline, inclusiv respingerea cabinetului propus de Adrian Veștea.

România se află în criză politică și guvernamentală prelungită după ce Parlamentul României a votat pe 5 mai în favoarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR împotriva guvernului condus de președintele PNL Ilie Bolojan. 281 de voturi au fost date în favoarea destituirii cabinetului Bolojan De atunci, România este condusă de un Executiv interimar la Palatul Victoria.

Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul doar dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiții: nu se formează un guvern în termen de 60 de zile de la prima solicitare de învestitură și sunt respinse cel puțin două solicitări de învestitură. Înainte de dizolvare, președintele trebuie să consulte președinții celor două Camere și liderii grupurilor parlamentare.