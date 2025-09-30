U.E.
Nicușor Dan, criticat de premierul care a semnat aderarea la UE pentru că a afirmat că “acum 20 de ani, România nu era pregătită pentru a intra în UE”
Președintele Nicușor Dan a fost criticat marți de fostul premier Călin Popescu Tăriceanu pentru că a afirmat că, la momentul aderării la Uniunea Europeană, România nu era pregătită să fie stat membru al Uniunii Europene.
Șeful statului a deschis marți prima ediție a „Timișoara Cities Summit”, inaugurând primul summit european dedicat orașelor din UE și din țările candidate. În acest context, Nicușor Dan s-a referit la standardele de aderare la UE, prcizând că „poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte”.
El s-a arătat de părere că, în urmă cu 20 de ani, „România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană“. “Și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o, și vedem azi progresele pe care România le-a făcut”, a adăugat președintele.
În replică, Călin Popescu-Tăriceanu, cel care a semnat alături de fostul președinte Traian Băsescu tratatul de aderare la UE, s-a poziționat critic la adresa afirmațiilor președintelui Nicușor Dan.
“Am trăit să aud, la mai bine de 18 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, un președinte care afirmă, nici mai mult nici mai puțin, că țara noastră nu era pregătită să devină membru al Uniunii. O astfel de declarație este nu doar deplasată, ci și profund jignitoare pentru România și pentru toți cei care, cu eforturi uriașe, au făcut posibilă integrarea noastră europeană. Îi amintesc domnului Nicușor Dan că, în perioada 2004–2007, România a parcurs un drum extrem de dificil, în care fiecare criteriu de aderare a fost implementat prin muncă serioasă și prin sacrificiile multor specialiști și instituții. Eu am avut onoarea de a fi prim-ministru în acel moment istoric și pot să spun, fără teama de a greși, că România era pregătită. Altfel, Uniunea Europeană nu și-ar fi asumat integrarea noastră. (…) Este regretabil să constat că, în loc să apere demnitatea țării pe care o conduce, președintele Nicușor Dan alege să transmită în exterior o imagine denaturată, ca și cum România ar fi fost acceptată în Uniune pe nedrept. Este o abordare periculoasă și iresponsabilă”, a scris Tăriceanu, pe Facebook.
El a insistat că România a intrat în Uniunea Europeană pentru că era pregătită și pentru că îndeplinea criteriile stabilite.
“Aderarea din 2007 a fost o victorie a națiunii române, un moment care ne-a deschis calea modernizării și dezvoltării. Orice încercare de a rescrie această realitate reprezintă un act de dispreț față de trecut și față de oamenii care au făcut posibilă integrarea europeană. Îi cer domnului președinte Nicușor Dan să înceteze să pună la îndoială unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a României. Declarațiile sale nu fac decât să adâncească neîncrederea și să afecteze imaginea țării noastre exact acolo unde ar trebui apărată cu cea mai mare grijă, în Europa”, a conchis Tăriceanu.
La 25 aprilie 2025 s-au împlinit 20 ani de când România a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, ceea ce i-a permis să devină oficial stat membru al UE la 1 ianuarie 2007.
Cererea de aderare la Uniunea Europeană a fost depusă de către România în anul 1995. În 1999, liderii din Consiliul European, reuniți la Helsinki, au aprobat deschiderea negocierilor cu o parte dintre statele membre care înaintaseră deja cererea de aderare, printre acestea aflându-se și România. Negocierile au fost deschise în anul 2000 și au durat până la finele anului 2004, când reuniunea Consiliului European a marcat finalizarea negocierilor.
Împlinirea a 20 de ani de la semnarea tratatului de aderare la UE de către România și Bulgaria a fost marcată anul acesta în preambulul declarației finale a summitului Consiliului European de la Bruxelles din luna iunie, reuniune care a marcat debutul președintelui Nicușor Dan la summit-urile UE.
Grupul BEI accelerează și simplifică investițiile verzi, stimulând competitivitatea, securitatea energetică și poziția de lider tehnologic pentru Europa
Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) continuă să avanseze cu faza a doua a Foii de parcurs pionieră privind banca climatică, menținându-și poziția de finanțator principal al revoluției industriale ecologice, al securității energetice și al prosperității comune.
Bazându-se pe succesul răsunător al foii de parcurs de la lansarea sa în 2020, faza a doua stabilește prioritățile Grupului BEI până la sfârșitul acestui deceniu, simplificând în același timp radical procedurile sale pentru a accelera investițiile ecologice.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, Consiliul de administrație al BEI a adoptat a doua fază a foii de parcurs împreună cu Orientarea pentru sectorul energetic, consolidând poziția Grupului ca bancă pentru climă. A doua fază se bazează pe trei pârghii principale:
- O concentrare mai puternică pe competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei pentru companii și familii, prin asigurarea energiei curate la prețuri accesibile și produse local pentru întreprinderi și gospodării, promovarea soluțiilor inovatoare și consolidarea poziției de lider tehnologic a Europei.
- Dublarea finanțării pentru adaptare la 30 miliarde EUR între 2026 și 2030: Decizia adoptată de Consiliu în această săptămână în Cipru – țara cu cel mai mare deficit de apă din Europa – subliniază importanța adaptării pentru securitatea și prosperitatea colectivă, accentuând totodată beneficiile economice evidente ale acesteia.
- Simplificări radicale: Eliminarea suprareglementării prin recurgerea la autoevaluare, reguli și rapoarte existente, criterii de referință, standarde de reglementare și reguli privind contrapărțile, precum și la utilizarea extinsă a instrumentelor eficiente de evaluare a eligibilității verzi.
„Pe baza succesului remarcabil al Foii de parcurs privind banca climatică, ne concentrăm eforturile asupra tranziției ecologice, deoarece este ceea ce trebuie să facem pentru viitorul nostru și, de asemenea, ceea ce este inteligent să facem pentru economiile noastre. Cu o revoluție energetică aflată în plină desfășurare, menținem direcția pentru competitivitatea și securitatea prezentului și pentru planeta viitorului”, a declarat Nadia Calviño, președinta Grupului BEI.
Competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei
De la lansarea Foii de parcurs privind banca pentru climă în 2020, Grupul BEI a sprijinit investiții verzi în valoare de peste 560 miliarde EUR – aproximativ 90 % fiind în Uniunea Europeană (UE) – și este pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini obiectivul principal de a sprijini investiții verzi în valoare de cel puțin 1 000 miliarde EUR în acest deceniu. Cu cea de-a doua fază a foii de parcurs, Grupul BEI își reafirmă angajamentul de a aloca peste jumătate din finanțările sale anuale acțiunilor climatice și durabilității mediului.
În perspectivă, Grupul BEI va intensifica eforturile de consolidare a competitivității Europei, prin sprijinirea tehnologiilor curate, întărirea lanțurilor de aprovizionare, susținerea întreprinderilor în reducerea cheltuielilor cu energia, precum și îmbunătățirea securității energetice, cu produse specializate, cum ar fi finanțarea personalizată pentru contractele de achiziție de energie electrică. Grupul BEI a planificat finanțări noi în valoare record de 11 miliarde EUR pentru rețelele energetice numai în acest an, mobilizând deja 40 % din investițiile totale ale Europei în acest sector în 2024, cu ambiția de a crește cifra și mai mult în acest an.
O nouă inițiativă de 17 miliarde EUR va ajuta 350 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) europene să investească în economii de energie, iar contragaranțiile pentru producătorii de energie eoliană și de componente de rețele vor asigura o aprovizionare durabilă. Programul TechEU, cea mai mare inițiativă de finanțare a inovării în Europa, își propune să mobilizeze 250 miliarde EUR până în 2027, sprijinul pentru inovatorii în domeniul tehnologiei curate fiind printre prioritățile sale cheie.
Pentru a asigura o tranziție verde echitabilă, BEI sprijină, de asemenea, gospodăriile cu venituri mici prin împrumuturi pentru renovare accesibile și leasing de active de tehnologie curată, cum ar fi vehicule și pompe de căldură, în parteneriat cu băncile locale. Un nou pachet de investiții și consultanță în domeniul egalității de gen în contextul climei va extinde furnizarea de soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de adaptare la schimbările climatice pentru femei, fete și diverse grupuri de populație din întreaga lume.
Dublarea finanțării pentru adaptare la 30 miliarde EUR
Investițiile în adaptare sunt atât esențiale, cât și raționale din punct de vedere economic: fenomenele meteorologice extreme din Europa, numai în această vară, au cauzat pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 miliarde EUR, în timp ce se estimează că fiecare euro cheltuit pentru prevenire și adaptare va economisi între cinci și șapte euro din daune și cheltuieli viitoare de reconstrucție.
Grupul BEI își va dubla finanțarea pentru adaptarea la schimbările climatice la 30 miliarde EUR pentru perioada 2026–2030, în comparație cu cei cinci ani precedenți. Acest sprijin sporit se va concentra pe agricultură, gestionarea ciclului apei, companii, orașe, regiuni și comunități vulnerabile, în strânsă colaborare cu Comisia Europeană și partenerii naționali, regionali și din sectorul privat. Pentru a ajuta clienții să demareze proiectele, Grupul BEI va spori semnificativ asistența tehnică, inclusiv pentru cele mai vulnerabile populații ale lumii, cum ar fi statele insulare mici în curs de dezvoltare, țările cel mai puțin dezvoltate, comunitățile cu venituri mici, popoarele indigene, femeile, migranții, tinerii și persoanele în vârstă.
Simplificări radicale
Grupul BEI își simplifică procesele pentru a accelera accesul la finanțare verde și a reduce sarcinile administrative, în special pentru IMM-uri. Prin valorificarea standardelor de raportare ale UE, cum ar fi Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD), și prin extinderea utilizării instrumentelor digitale cum ar fi Green Checker, Grupul BEI accelerează și simplifică accesul la finanțare și reduce birocrația pentru clienții săi.
Această abordare consolidează sprijinul Grupului BEI pentru inițiativele UE, cum ar fi Busola pentru competitivitate și pachetul omnibus de simplificare. În cadrul celei de-a doua faze a foii de parcurs, Grupul BEI își simplifică cerințele pentru companii, în special pentru cele care accesează produsele sale prin intermediul băncilor partenere, și aliniază cerințele de raportare cu standardele de durabilitate ale UE, cum ar fi CSRD, pentru a reduce și mai mult obligațiile de raportare ale clienților.
Marea Britanie, Franța, Germania și Suedia vor sprijini Danemarca să-și întărească securitatea după incursiunile dronelor neidentificate
Marea Britanie, Franța, Germania și Suedia au anunțat că vor ajuta Danemarca să-și sporească securitatea în cadrul a două summituri europene care au loc săptămâna aceasta la Copenhaga, relatează The Guardian.
Mai multe drone neidentificate au perturbat spațiul aerian danez în mai multe rânduri în ultima săptămână, iar forțele daneze nu au reușit până acum să doboare vreuna dintre ele, ceea ce ar fi permis examinarea resturilor.
Marea Britanie a trimis în Danemarca un sistem anti-dronă, a declarat secretarul Apărării, John Healey. Germania va trimite 40 de soldați pentru a sprijini detectarea, identificarea și contracararea dronelor, iar Franța va desfășura un elicopter militar însoțit de 35 de militari. Suedia va contribui cu un sistem anti-dronă, radare suplimentare și personal de poliție suplimentar pentru a întări securitatea la sol.
Guvernul danez a calificat prezența mai multor drone deasupra unor aerodromuri și instalații militare drept un „atac hibrid sistematic”, la doar câteva zile după un incident similar ce a forțat închiderea aeroportului din Copenhaga pentru câteva ore.
Președintele francez, Emmanuel Macron, a transmis vineri seară un mesaj de sprijin pentru Danemarca, subliniind că Franța este pregătită să ajute la evaluarea situației și la asigurarea securității spațiului aerian danez.
Potrivit autorităților de la Copenhaga, vineri seară, în jurul orei 20:15, una sau două drone au fost obsevrate în afara și deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare bază militară din Damerca. Incidentul a durat câteva ore, a confirmat ofițerul de poliție Simon Skelsjaer pentru AFP, relatează Agerpres.
Acesta este doar ultimul dintr-o serie de survoluri suspecte care au avut loc în cursul săptămânii deasupra unor aeroporturi din Damerca. Autoritățile de la Copenhaga au sigerat că Rusia ar putea fi implicată în aceste operațiuni de natură hibridă.
Liderii Uniunii Europene se vor reuni miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga. Întâlnirea se va concentra pe două obiective principale: consolidarea pregătirii comune europene în domeniul apărării și întărirea sprijinului pentru Ucraina.
Comisia Europeană anunță o strategie privind educația financiară și un plan pentru conturile de economii și investiții, sprijinind astfel prosperitatea în Europa
Comisia Europeană a anunțat astăzi două inițiative majore pentru promovarea Uniunii economiilor și investițiilor și pentru a oferi beneficii tangibile tuturor cetățenilor UE.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, pachetul cuprinzător se concentrează pe îmbunătățirea educației financiare pentru toți și în toate etapele vieții și introduce un model pentru conturile de economii și investiții (SIA) – un instrument menit să facă investițiile mai simple și mai accesibile pentru toată lumea.
Strategia privind educația financiară are ca scop să ajute cetățenii să ia decizii financiare în cunoștință de cauză, îmbunătățindu-le în ultimă instanță bunăstarea, securitatea financiară și independența.
„Educația financiară este esențială pentru bunăstare și independență. Prin strategia noastră privind educația financiară, vom colabora îndeaproape cu statele membre pentru a înzestra toate persoanele cu competențele financiare necesare pentru a avea un buget mai bun, pentru a economisi mai mult și pentru a investi pentru viitorul lor. Cunoașterea în sine nu este suficientă. Pentru a se pregăti pentru marile lor obiective în viață, cetățenii au nevoie, de asemenea, de oportunități pentru a-și valorifica economiile. Acesta este motivul pentru care creăm un plan european pentru conturile de economii și de investiții, conceput pentru a face opțiunile de investiții mai accesibile. Prin intermediul evaluărilor impactului asupra dezvoltării durabile, europenii ar putea obține un randament mai bun al economiilor lor, sprijinind în același timp finanțarea întreprinderilor din UE, creșterea economică și crearea de locuri de muncă”, a declarat Maria Luís Albuquerque, comisar european pentru servicii financiare și Uniunea economiilor și a investițiilor.
Comisia Europeană subliniază că, printr-o combinație adecvată de cunoștințe și competențe financiare, cetățenii pot gestiona mai bine bugetul, pot evita escrocheriile și fraudele, pot economisi mai eficient și se pot simți mai bine pregătiți să investească în viitorul lor.
Nivelul de educație financiară rămâne scăzut în UE – mai puțin de o cincime dintre cetățenii UE au un nivel ridicat de educație financiară (Eurobarometru 2023), existând diferențe semnificative între statele membre.
Strategia include, prin urmare, măsuri menite să sporească gradul de conștientizare financiară a tuturor cetățenilor și să sprijine eforturile statelor membre de a îmbunătăți educația financiară.
Strategia Comisiei privind educația financiară se bazează pe patru piloni care se completează reciproc:
- Coordonare și bune practici: Comisia va reuni părțile interesate pentru a facilita învățarea reciprocă din inițiativele naționale și internaționale de succes în domeniul educației financiare și pentru a încuraja adoptarea de bune practici de către statele membre, inclusiv acțiuni care vizează nevoile unor grupuri specifice.
- Comunicare și sensibilizare: Comisia va lansa o campanie de educație financiară la nivelul UE, care să completeze și să amplifice eforturile naționale de sensibilizare a cetățenilor în materie financiară.
- Finanțarea inițiativelor de educație financiară, inclusiv a cercetării: Comisia va încuraja statele membre să utilizeze instrumentele de finanțare existente ale UE pentru a sprijini inițiativele și cercetarea în domeniul educației financiare.
- Monitorizarea progreselor și evaluarea impactului: Comisia va realiza sondaje Eurobarometru periodice și va încuraja statele membre să elaboreze instrumente de evaluare pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce privește nivelul de educație financiară.
O componentă esențială pentru asigurarea independenței financiare este posibilitatea cetățenilor de a-și gestiona mai bine economiile și de a-și constitui un patrimoniu în timp, inclusiv prin investiții pe piețele de capital.
Cetățenii UE au una dintre cele mai ridicate rate de economisire din lume, însă adesea nu profită la maximum de economiile lor.
Strategia privind educația financiară va sensibiliza cetățenii cu privire la modul în care își pot planifica și utiliza mai bine economiile și la modul în care pot înțelege riscurile și oportunitățile investiționale.
Pe lângă cunoștințe, cetățenii au nevoie și de oportunități de investiții simple și accesibile. Pentru a răspunde acestei nevoi, pachetul de astăzi include și un plan pentru conturile de economii și investiții (SIA), sub forma unei recomandări a Comisiei către statele membre.
Conturile SIA sunt conturi furnizate de prestatori de servicii financiare autorizați, chiar și online, care permit investitorilor de retail să investească în instrumente ale piețelor de capital. Aceste conturi beneficiază adesea de stimulente fiscale și proceduri fiscale simplificate, ceea ce le face o opțiune atractivă pentru cetățeni.
Conturile SIA vor promova o cultură a investițiilor mai puternică în rândul cetățenilor UE și vor transforma modul în care aceștia interacționează cu piețele de capital.
Conturile SIA pot permite cetățenilor să obțină randamente mai mari din economiile lor, în comparație cu păstrarea acestora în depozite bancare, menținând în același timp controlul deplin asupra produselor financiare sau sectoarelor economice în care aleg să investească. Deși investițiile implică riscuri, acestea pot fi gestionate prin diversificare și o abordare de investiții pe termen lung.
Prin transferul unei părți din economiile lor către investiții mai productive, cetățenii pot facilita, de asemenea, finanțarea întreprinderilor, stimulând creșterea economică și crearea de locuri de muncă în întreaga Europă, în conformitate cu obiectivele Uniunii economiilor și investițiilor. Investițiile în economia europeană le permit să contribuie la agenda de competitivitate a UE și să beneficieze de pe urma acesteia.
În unele țări ale UE, SIA au fost deja puse în aplicare, deși caracteristicile specifice ale acestor inițiative pot varia în mod semnificativ.
Astăzi, Comisia recomandă statelor membre să introducă SIA acolo unde acestea nu există încă și să îmbunătățească cadrele existente prin integrarea celor mai bune practici din Europa și din întreaga lume.
Pe baza acestor experiențe de succes, Comisia consideră că SIA ar trebui să includă mai multe caracteristici cheie, în special:
- O gamă largă de furnizori: O gamă largă de furnizori autorizați de servicii financiare (cum ar fi bănci, firme de investiții, neobrokerii), inclusiv cei transfrontalieri, ar trebui să poată oferi SIA, stimulând concurența și inovarea.
- Simplificare: Furnizorii ar trebui să ofere investitorilor de retail o experiență simplă, fiabilă și ușor accesibilă, atât online, cât și offline, care să faciliteze cumpărarea și vânzarea de active în cadrul unui SIA.
- Flexibilitate: Investitorii de retail ar trebui să aibă posibilitatea de a deschide mai multe conturi, inclusiv la diferiți furnizori, și nu ar trebui să se confrunte cu comisioane excesive sau proceduri greoaie atunci când își transferă portofoliile.
- Oportunități de investiții diverse: SIA-urile ar trebui să ofere investiții în diverse produse, cum ar fi acțiuni, obligațiuni și fonduri de investiții, permițând cetățenilor să își diversifice portofoliile între clase de active, emitenți, zone geografice de producție și profiluri de risc, excluzând în același timp produsele extrem de riscante sau complexe. Furnizorii de SIA sunt încurajați să ofere cetățenilor opțiuni de investiții care să le permită să își canalizeze investițiile către economia UE pentru a contribui la prioritățile strategice ale UE.
- Stimulentele fiscale: acestea sunt esențiale pentru încurajarea SIA și pentru obținerea unei participări mai largi a investitorilor de retail. Stimulentele fiscale ar trebui să fie bine orientate și ușor de înțeles și de aplicat pentru investitorii de retail, furnizorii de SIA și administrațiile fiscale.
- Proces de impozitare simplificat: procedurile fiscale simplificate, inclusiv bazarea pe furnizorii de SIA pentru declarațiile fiscale, pot aduce beneficii considerabile investitorilor de retail.
Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate pentru a pune în aplicare Strategia privind educația financiară și pentru a monitoriza adoptarea Recomandării sale privind un cont de economii și de investiții, astfel încât cetățenii Europei să aibă încredere în gestionarea banilor și a economiilor lor, să aibă un acces mai bun la oportunități de investiții și să prospere din punct de vedere financiar.
