Nicușor Dan, criticat de premierul care a semnat aderarea la UE pentru că a afirmat că “acum 20 de ani, România nu era pregătită pentru a intra în UE”

Președintele Nicușor Dan a fost criticat marți de fostul premier Călin Popescu Tăriceanu pentru că a afirmat că, la momentul aderării la Uniunea Europeană, România nu era pregătită să fie stat membru al Uniunii Europene.

Șeful statului a deschis marți prima ediție a „Timișoara Cities Summit”, inaugurând primul summit european dedicat orașelor din UE și din țările candidate. În acest context, Nicușor Dan s-a referit la standardele de aderare la UE, prcizând că „poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte”.

El s-a arătat de părere că, în urmă cu 20 de ani, „România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană“. “Și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o, și vedem azi progresele pe care România le-a făcut”, a adăugat președintele.

În replică, Călin Popescu-Tăriceanu, cel care a semnat alături de fostul președinte Traian Băsescu tratatul de aderare la UE, s-a poziționat critic la adresa afirmațiilor președintelui Nicușor Dan.

“Am trăit să aud, la mai bine de 18 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, un președinte care afirmă, nici mai mult nici mai puțin, că țara noastră nu era pregătită să devină membru al Uniunii. O astfel de declarație este nu doar deplasată, ci și profund jignitoare pentru România și pentru toți cei care, cu eforturi uriașe, au făcut posibilă integrarea noastră europeană. Îi amintesc domnului Nicușor Dan că, în perioada 2004–2007, România a parcurs un drum extrem de dificil, în care fiecare criteriu de aderare a fost implementat prin muncă serioasă și prin sacrificiile multor specialiști și instituții. Eu am avut onoarea de a fi prim-ministru în acel moment istoric și pot să spun, fără teama de a greși, că România era pregătită. Altfel, Uniunea Europeană nu și-ar fi asumat integrarea noastră. (…) Este regretabil să constat că, în loc să apere demnitatea țării pe care o conduce, președintele Nicușor Dan alege să transmită în exterior o imagine denaturată, ca și cum România ar fi fost acceptată în Uniune pe nedrept. Este o abordare periculoasă și iresponsabilă”, a scris Tăriceanu, pe Facebook.

El a insistat că România a intrat în Uniunea Europeană pentru că era pregătită și pentru că îndeplinea criteriile stabilite.

“Aderarea din 2007 a fost o victorie a națiunii române, un moment care ne-a deschis calea modernizării și dezvoltării. Orice încercare de a rescrie această realitate reprezintă un act de dispreț față de trecut și față de oamenii care au făcut posibilă integrarea europeană. Îi cer domnului președinte Nicușor Dan să înceteze să pună la îndoială unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a României. Declarațiile sale nu fac decât să adâncească neîncrederea și să afecteze imaginea țării noastre exact acolo unde ar trebui apărată cu cea mai mare grijă, în Europa”, a conchis Tăriceanu.

La 25 aprilie 2025 s-au împlinit 20 ani de când România a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, ceea ce i-a permis să devină oficial stat membru al UE la 1 ianuarie 2007.

Cererea de aderare la Uniunea Europeană a fost depusă de către România în anul 1995. În 1999, liderii din Consiliul European, reuniți la Helsinki, au aprobat deschiderea negocierilor cu o parte dintre statele membre care înaintaseră deja cererea de aderare, printre acestea aflându-se și România. Negocierile au fost deschise în anul 2000 și au durat până la finele anului 2004, când reuniunea Consiliului European a marcat finalizarea negocierilor.

Împlinirea a 20 de ani de la semnarea tratatului de aderare la UE de către România și Bulgaria a fost marcată anul acesta în preambulul declarației finale a summitului Consiliului European de la Bruxelles din luna iunie, reuniune care a marcat debutul președintelui Nicușor Dan la summit-urile UE.