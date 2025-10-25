Nicușor Dan, de Ziua Armatei: Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul

Președintele Nicușor Dan a declarat, sâmbătă, la Iași, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregătești ca să descurajezi războiul.

Șeful statului a participat, sâmbătă, la ceremonia militară și religioasă organizată, la Iași, de Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt”, cu ocazia Ziua Armatei României.

“Sărbătorim azi Armata Română, o instituție fără de care suveranitatea independența, unitatea națională, integritatea nu ar fi protejate corespunzător. Pentru că România este unde este azi, pentru că niște oameni s-au jertfit în războaie pentru independență pentru reîntregirea sa națională, România este protejată azi pentru că are niște parteneri și are acești parteneri pentru că în perioada recentă niște soldați ai Armatei Române au luptat în teatre de operații. Îi cinstim azi pe cei care s-au jertfit pe câmpul de luptă, îi cinstim, de asemenea, pe veteranii de război. Traversăm o perioadă complicată geopolitic, traversăm o perioadă în care constatăm că pacea nu este un dat, nu este suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace; trebuie să fii responsabil ca să ai pace. Și asta înseamnă că trebuie să te pregătești, ca să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul. De aceea, modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente și de aceea România investește în modernizarea armatei române”, a spus președintele Nicușor Dan.

Președintele a asigurat că România va aloca fonduri pentru ca Armata să fie pregătită.

“Vom fi suficient de inteligenți pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm să meargă și în industria națională de apărare, să dezvolte această industrie și implicit să aducă locuri de muncă pentru economia națională”, a adăugat șeful statului, referindu-se atât la alocarea bugetului național, cât și la programul SAFE al Uniunii Europene din care România va putea accesa 16,68 miliarde de euro.

Președintele a mai subliniat în Armată există profesionalism și profesioniști.

“România este protejată azi pentru că avem niște parteneri, și avem niște parteneri pentru că, în toată această perioadă, am fost serioși în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operații. Este o regulă societate, tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că, în toate sondajele de opinie, instituția Armatei este cea mai apreciată instituție din România, înseamnă că în interiorul Armatei găsim profesionalism și profesioniști. Vă felicit deci pentru tot ce faceți, vă doresc sănătate, vă doresc succes în toate activitățile dumneavoastră viitoare, pentru că de aceste activități depind multe în societatea românească”, a susținut Nicușor Dan.