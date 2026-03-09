Nicușor Dan, de Ziua deținuților politici anticomuniști: Libertatea poate fi pierdută rapid când se instaurează o dictatură

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in1 min.
© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan afirmă că închisorile regimului totalitar comunist nu reprezintă doar „puncte însângerate pe o hartă a durerii”, ci locuri în care Securitatea a încercat în mod sistematic să distrugă conștiința românească.

Într-un mesaj publicat luni pe pagina sa de Facebook, șeful statului a marcat Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din România, comemorată anual pe 9 martie, subliniind că această zi amintește de curajul celor care au înfruntat abuzurile regimului comunist și au transformat suferința „în cel mai înalt act de demnitate”.

„Eroii, deveniți simboluri ale rezistenței naționale, au arătat că spiritul uman poate să rămână liber chiar și în spatele celor mai groase ziduri ale închisorilor. Avem datoria civică și morală de a proteja adevărul despre trecut, nu doar ca un gest de respect și recunoștință pentru cei care au îndurat orori teribile în temnițe, ci și pentru a înțelege cât de vulnerabilă este libertatea și cât de repede poate fi pierdută atunci când la putere se instaurează o dictatură. Închisorile regimului totalitar nu sunt doar puncte însângerate pe o hartă a durerii, ci locuri unde Securitatea a încercat, sistematic, distrugerea conștiinței românești. Nu a reușit pentru că semenii noștri au rezistat în fața terorii și au refuzat compromisul”, a precizat președintele.

El a arătat că pentru generațiile tinere comunismul poate părea „o simplă pagină îndepărtată de istorie”, însă tocmai de aceea este importantă păstrarea memoriei celor care au trecut prin închisorile regimului pentru că au refuzat să renunțe la convingerile lor.

„Libertatea și drepturile fundamentale pe care astăzi le considerăm firești se sprijină și pe jertfa acestor oameni care, chiar și în cele mai grele condiții, au ales să nu cedeze și să își păstreze demnitatea și valorile nealterate. Fie ca amintirea martirilor anticomuniști să ne fie călăuză, iar curajul lor să rămână pentru totdeauna temelia de neclintit pe care societatea noastră liberă va prospera”, a mai transmis președintele României.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Adjunctul și fostul contracandidat al lui Kövesi îi succede la șefia EPPO: Germanul Andrés Ritter va deveni procuror-șef european la 1 noiembrie 2026
Adjunctul și fostul contracandidat al lui Kövesi îi succede la șefia EPPO: Germanul Andrés Ritter va deveni procuror-șef european la 1 noiembrie 2026
Articolul următor
Viitorul buget UE și finanțarea mecanismelor de răspuns la urgențe medicale, discutate de consilierul prezidențial Valentin Naumescu cu șefa Autorității UE pentru pregătire și răspuns la urgență sanitară
Viitorul buget UE și finanțarea mecanismelor de răspuns la urgențe medicale, discutate de consilierul prezidențial Valentin Naumescu cu șefa Autorității UE pentru pregătire și răspuns la urgență sanitară
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare