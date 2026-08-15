Nicușor Dan, de Ziua Marinei: Marea Neagră, zonă crucială pentru securitatea Europei și un spațiu unde România își afirmă interesele strategice

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul, afirmă președintele Nicușor Dan, într-un mesaj transmis, sâmbătă, de Ziua Marinei.

„În ziua Adormirii Maicii Domnului, vă urez liniște sufletească și bucurie alături de cei dragi. Celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulți ani, sănătate și împliniri! Celebrăm astăzi și Ziua Marinei. Dintotdeauna, cei care au plecat pe mare au dus cu ei, alături de curaj, și credința în întoarcerea cu bine acasă. În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

 

Președintele a evidențiat totodată importanța economică și strategică a regiunii, subliniind rolul pe care îl au comerțul, energia și conectivitatea.

„Portul Constanța, Dunărea, industria navală, resursele energetice alcătuiesc împreună una dintre cele mai importante oportunități strategice pe care România le-a avut în ultimele decenii. Avem nevoie, așadar, de viziune și consecvență pentru a transforma regiunea Mării Negre într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării țării noastre”, a subliniat șeful statului.

În mesajul transmis de Ziua Marinei, Nicușor Dan le-a mulțumit și marinarilor militari și civili pentru activitatea și responsabilitatea pe care și le asumă.

„Și-au ales o profesie care cere disciplină, competență și curaj. Marea nu face niciodată concesii, iar cei care o cunosc învață că încrederea se câștigă prin pregătire, solidaritate și respect pentru colegi și pentru misiune. Aceste valori care definesc Marina Română de generații sunt un reper pentru întreaga noastră societate”, a mai afirmat Nicușor Dan.

La 15 august este sărbătorită anual Ziua Marinei Române, concomitent cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni.

Tradiția sărbătoririi Marinei Române la 15 august, odată cu sărbătoarea Sfintei Maria – Praznicul Adormirii Maicii Domnului, a fost reluată după 1990.

Ziua Marinei Române a fost instituită prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004, iar în 2009 această zi a fost declarată sărbătoare națională.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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