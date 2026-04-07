Nicușor Dan, de Ziua Mondială a Sănătății: Parte din dezvoltarea sistemului sanitar din ultimii 20 de ani vine de la UE, prin bani pe care contribuabili din alte țări europene i-au pus pentru dezvoltarea României

Președintele Nicușor Dan a transmis marți, în cadrul unor declarații de presă, un mesaj de recunoștință pentru personalul medical, cu prilejul Ziua Mondială a Sănătății, subliniind rolul esențial al medicilor, asistenților și tuturor celor implicați în sistemul sanitar.

Șeful statului a efectuat o vizită la Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență Timiș, contextul în care a evidențiat necesitatea unei perspective echilibrate asupra evoluțiilor din România, arătând că, dincolo de problemele existente, există și progrese semnificative, inclusiv în domeniul infrastructurii medicale.

”De Ziua Sănătății, un gând de recunoștință pentru tot sistemul medical – medici, asistenți, tehnicieni, administratori, oameni care au un rol important în societatea noastră. Mulțumim pentru tot ce fac, pentru nopțile nedormite, pentru anii de studii pe care i-au făcut, măcar de ziua asta. În al doilea rând, e important să spunem oamenilor că se întâmplă și lucruri bune în România. Pentru că noi suntem sub un bombardament informațional – „totul e o tragedie, nimic nu merge în țara asta”. Nu! Trebuie să ne uităm – bineînțeles că sunt lucruri care nu merg și le-am spus și le vom spune de multe ori -, dar sunt lucruri care se întâmplă, și noi, ca societate, dacă vrem să fim maturi și vrem să construim, vrem să progresăm, trebuie să privim cu echilibru și ce e bun și ce e rău în societatea noastră, și faptul că în trei ani s-a construit acest spital, care răspunde unei necesități, e un lucru extrem de bun pe care trebuie să-l subliniem”, a declarat președintele.

În discursul său, președintele a pus accent pe contribuția fondurilor europene la dezvoltarea României în ultimele două decenii, subliniind importanța solidarității europene și a implicării active în viitorul proiectului european.

”Trebuie să repetăm că parte din dezvoltarea – și suntem aici, dacă vrem să ne comparăm cu Serbia, de exemplu – parte importantă din dezvoltarea pe care România a avut-o în ultimii 20 de ani a venit prin fonduri europene, adică prin bani pe care contribuabili din alte țări europene, pentru binele comun al Europei, i-au pus pentru dezvoltarea unor țări cum e România. Și asta trebuie să o spunem. Bineînțeles, din nou, Europa este o dezbatere, Europa a făcut niște greșeli. Noi trebuie să fim mai implicați în direcția pe care această construcție o are, însă, dacă tragem linie, să nu uităm lucrul ăsta: parte din dezvoltarea României în ultimii 20 de ani vine de la Uniunea Europeană”, a afirmat acesta, referindu-se la rolul Uniunea Europeană.

De asemenea, șeful statului a avertizat asupra unui „război informațional” care vizează inclusiv domeniul medical, indicând implicarea Rusia în campanii de dezinformare și subliniind responsabilitatea profesioniștilor din sănătate de a combate informațiile false.

”Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun cu ocazia Zilei Sănătății. Din nou, suntem într-un război informațional. Există un actor, Rusia, care, împotriva României, și împotriva țărilor europene, și a câtorva țări occidentale, duce un război informațional, și războiul ăsta se duce și în medicină.

Și nu e suficient ca fiecare dintre noi să ne facem jobul, din păcate. Trebuie să intervenim activ în acest război informațional, astfel încât opinia profesionistului și credibilitatea profesionistului să vină în această dezbatere. Pentru că una e un om care a făcut 10 ani de școală în medicină, și după aceea s-a dus la congrese, s-a perfecționat continuu, și alta e unul care vinde o reclamă pe internet pentru un leac minune și care o să vedem că a provocat tragedii pentru că oamenii nu s-au informat suficient.

Acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit corpului medical, dincolo de recunoștința pentru ce fac. E important ca fiecare dintre noi să iasă și să demaște impostura din zona sa de activitate”, a conchis președintele.