Nicușor Dan definește educație media și digitală drept o “chestiune de securitate națională”: Comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la Palatul Cotroceni, că oamenii trebuie să aibă, în primul rând, încredere în autorități pentru a le asculta mesajele, subliniind, totodată, că dezinformarea are efecte asupra prosperității unei națiuni.

“Comunicăm, comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când noi deschidem gura. Și asta înseamnă că trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în autoritățile publice”, a afirmat președintele, într-o intervenție în deschiderea Summitului European pentru Integritatea Informației și Combaterea Dezinformării din cadrul inițiativei România Imună.

Evenimentul este organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, iar cadrul acestuia a fost lansat Raportul național privind dezinformarea din rețelele sociale din România.

Șeful statului a pledat pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice și a subliniat că dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, de etică, ci și o chestiune de prosperitate, pentru că există o corelație între încrederea unei societăți și prosperitatea din interiorul ei



“E important ca, în acest demers foarte important, să avem împreună instituțiile statului, societate civilă, mediu privat, cum s-a spus deja, și testul pentru noi este – ca de multe ori pentru România – testul pentru noi este să vedem dacă vom reuși în timp să coalizăm aceste energii.

S-a spus deja, dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, nu este doar o chestiune de etică, este o chestiune de prosperitate, pentru că există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți, și dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Dezinformarea de azi, cum știm, nu mai este o succesiune de operații ad-hoc, este coordonată, este pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie. De aceea, răspunsul la ea trebuie să fie la fel de coordonat”, a afirmat șeful statului.

El a subliniat că dezinformarea depășește spațiul politic, cuprinzând zona medicală, sfera economică, dar și siguranța femeilor.

De aceea, președintele a pledat pentru o discuție care să vizeze protejarea spațiului informațional fără a limita libertatea de exprimare.

Democrația, conform președintelui, “înseamnă niște oameni care încearcă să se influențeze în mod legitim unii pe alții pentru ca împreună să ia deciziile cele mai bune pentru ei ca societate”, în vreme ce dezinformarea “înseamnă să pervertești acest mecanism, adică să dezechilibrezi ierarhia de argumente în mod artificial și să introduci niște elemente factual false pe care, promovându-le, să le faci adevărate”.

“În felul ăsta, ataci democrația însăși. Și atunci, noi trebuie să ne uităm la acele mecanisme care pervertesc o ierarhie de valori și de acțiuni legitime pe care societatea o produce pentru ea însăși, fără să ne atingem de posibilitatea cetățeanului de a exprima orice idee, opinie, evaluare dorește”, a explicat el.

În opinia sa, statul trebuie să comunice coerent și strategic, uman și nu propagandistic.

“instituțiile statului, pe de o parte, trebuie să comunice obiectiv. Pe de altă parte, trebuie să fie capabile să se ducă acolo unde publicul este și să fie capabile să răspundă în ritmul în care diferite segmente ale publicului se așteaptă să primească un răspuns. E nevoie, evident, de cooperare între instituții, e nevoie să înțelegem ce au făcut alții bine, și de asta felicit organizatorii că au adus la întâlnirea de azi reprezentanți ai instituțiilor europene”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele consideră că România trebuie să se concentreze pe factorul educațional în zona de educație media și digitală, definind acest lucru drept o “chestiune de securitate națională”.