Președintele Nicușor Dan a fost desemnat, alături de premierul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezinte interesele grupului „Prietenii Coeziunii” în următoarele etape ale negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, a anunțat joi șeful statului, la sosirea la summitul extraordinar de la Bruxelles consacrat următorului cadru financiar multianual.

Desemnarea a avut loc în cadrul unei reuniuni a grupului „Prietenii Coeziunii”, organizată joi dimineață, înaintea reuniunii Consiliului European.

Din grup fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene, care susțin menținerea unei politici de coeziune puternice, cu resurse financiare adecvate, pentru reducerea decalajelor de dezvoltare și asigurarea unor oportunități echitabile.

„Voi susține cu fermitate un buget european care să țină cont de nevoile României, să ofere șanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor și să asigure că țara noastră își poate continua parcursul de convergență și modernizare”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Grupul „Prietenii Coeziunii” urmărește susținerea unei politici europene de coeziune care să contribuie la dezvoltarea echilibrată a regiunilor și la reducerea diferențelor economice și sociale dintre statele membre.

La sosirea la summitul de la Bruxelles, președintele a a subliniat că propunerea președintelui Consiliului European, António Costa, pentru bugetul UE 2028–2034 prevede o reducere de 10% a anvelopei totale față de varianta anterioară a președinției irlandeze a Consiliului UE, însă diminuarea alocărilor naționale este „insignifiantă practic”.

Șeful statului a prezentat protejarea acestor alocări drept unul dintre obiectivele atinse până acum de grupul „Prietenii Coeziunii”, coordonat de România și Italia.