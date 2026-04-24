Nicușor Dan, despre clauza comună de apărare la nivelul UE: Fundamentul apărării noastre vine din apartenența la NATO și Parteneriatul Strategic cu SUA

Robert Lupițu
© Administrația Prezidențială

Fundamentul și partea cea mai importantă a apărării vine din apartenența la NATO și din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, a declarat joi președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul informal al Uniunii Europene din Cipru, țară care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Liderul cipriot Christodoulides face presiuni pentru ca UE să-și consolideze clauza de asistență reciprocă, articolul 42.7, în cazul în care țările ar fi atacate. Cipru, care nu este membru al NATO, s-a confruntat cu atacuri cu drone iraniene după declanșarea războiului condus de SUA.

„Ceea ce avem nevoie și ceea ce vom discuta astăzi este să dăm substanță articolului 42.7 … ce se va întâmpla în cazul în care un stat membru decide să activeze articolul respectiv. Trebuie să avem un plan operațional. Există o singură cale pentru Uniunea Europeană — este momentul să lucrăm pentru a obține autonomia strategică europeană … cu toții înțelegem necesitatea acestui apel”, a spus Christodoulides.

Întrebat dacă România susține ideea unei clauze comune de apărare la nivelul Uniunii, pe lângă Articolul 5 al NATO, șeful statului român a indicat că discuțiile sunt încă la început și a reafirmat rolul central al Alianței Nord-Atlantice.

„Este o discuție care abia a pornit, și evident că orice colaborare pe securitate este binevenită, însă fundamentul, sau partea cea mai importantă a apărării noastre, vine din apartenența la NATO și din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite”, a punctat Nicușor Dan.

Articolul precedent
România își dorește ca fondul european pentru competitivitate să ajungă la firmele din țări mai puțin dezvoltate, afirmă Nicușor Dan la summitul UE din Cipru
Articolul următor
Macron, către tinerii europeni: "Europa s-a construit pe ideea că SUA ne vor proteja pentru totdeauna. Pentru generația voastră, cred că nu va mai fi valabil"
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

