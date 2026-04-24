Nicușor Dan, despre clauza comună de apărare la nivelul UE: Fundamentul apărării noastre vine din apartenența la NATO și Parteneriatul Strategic cu SUA

Fundamentul și partea cea mai importantă a apărării vine din apartenența la NATO și din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, a declarat joi președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul informal al Uniunii Europene din Cipru, țară care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Liderul cipriot Christodoulides face presiuni pentru ca UE să-și consolideze clauza de asistență reciprocă, articolul 42.7, în cazul în care țările ar fi atacate. Cipru, care nu este membru al NATO, s-a confruntat cu atacuri cu drone iraniene după declanșarea războiului condus de SUA.

„Ceea ce avem nevoie și ceea ce vom discuta astăzi este să dăm substanță articolului 42.7 … ce se va întâmpla în cazul în care un stat membru decide să activeze articolul respectiv. Trebuie să avem un plan operațional. Există o singură cale pentru Uniunea Europeană — este momentul să lucrăm pentru a obține autonomia strategică europeană … cu toții înțelegem necesitatea acestui apel”, a spus Christodoulides.

Întrebat dacă România susține ideea unei clauze comune de apărare la nivelul Uniunii, pe lângă Articolul 5 al NATO, șeful statului român a indicat că discuțiile sunt încă la început și a reafirmat rolul central al Alianței Nord-Atlantice.

„Este o discuție care abia a pornit, și evident că orice colaborare pe securitate este binevenită, însă fundamentul, sau partea cea mai importantă a apărării noastre, vine din apartenența la NATO și din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite”, a punctat Nicușor Dan.