Nicușor Dan, despre negocierile privind bugetul UE: Depind mai mult de coalizarea celor 17 state, coordonate de România și Italia, decât de afilierea mea politică

Corespondență din Bruxelles

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, înaintea reuniunii Consiliului European, că asocierea României și Italiei în coordonarea grupului „Prietenii Coeziunii”, format din 17 state membre, reprezintă un avantaj pentru negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene, și mai puțin afilierea sa la o familie politică europeană.

Șeful statului a subliniat că menținerea unității grupului este esențială pentru a-i consolida influența în negocieri și pentru a apăra finanțările destinate coeziunii și agriculturii.

Întrebat de CaleaEuropeană.ro ce instrumente concrete poate folosi România în discuțiile cu statele frugale pentru a proteja aceste finanțări și dacă ia în calcul asocierea la o familie politică europeană, Nicușor Dan a afirmat că rezultatul negocierilor depinde mai ales de coagularea statelor în jurul unor obiective comune.

„Cred că depinde mai puțin de afilierea mea la o familie, depinde mai mult de coalizarea pe idei și faptul că 17 state s-au coalizat și faptul că Italia și România cumva coordonează această asociere este foarte bun pentru România”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a declarat în vara acestui an că va amâna până la 1 ianuarie 2027 o decizie privind o eventuală afiliere la grupurile politice europene PPE sau Renew Europe, unde a fost invitat, invocând contextul intern marcat de criză politică și amânarea mai multor decizii instituționale.

Nicușor Dan a explicat că poziția comună a celor 17 state a contribuit deja la menținerea anvelopei naționale în propunerea de buget înaintată de președinția irlandeză, comparativ cu cea a președinției cipriote.

„Deci, faptul că au fost 17 din 27 de state care au avut idei comune, asta a contribuit, de exemplu, la păstrarea, între propunerea cipriotă și propunerea irlandeză a bugetului, a așa-numitei anvelope naționale”, a spus șeful statului.

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Președintele a precizat că discuțiile purtate joi dimineață cu reprezentanții celor 17 state au vizat menținerea unității grupului, pentru a-i spori greutatea în negocierile privind viitorul cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2028–2034.

Poziția exprimată de Nicușor Dan vine după ce acesta și premierul italian Giorgia Meloni au transmis un mesaj comun în care au reafirmat angajamentul grupului „Prietenii Coeziunii” de a susține un buget european cu resurse suficiente pentru prioritățile comune, protejarea finanțărilor pentru coeziune și agricultură, contribuții echitabile din partea statelor membre și respingerea reducerilor contribuțiilor naționale.

Cele două țări urmăresc astfel să mențină o poziție comună în negocierile bugetare, într-un context în care statele membre trebuie să ajungă la un acord asupra priorităților și finanțării Uniunii pentru următorii șapte ani.