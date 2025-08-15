ROMÂNIA
Nicușor Dan, despre summitul Trump–Putin din Alaska: „Mi-aș dori o încetare imediată a focului, dar sunt relativ pesimist. Fără tot sprijinul pentru Ucraina, azi Rusia ar fi vecină cu România”
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că întâlnirea din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, dedicată negocierilor pentru un posibil acord de pace în Ucraina, este „foarte importantă pentru toată Europa”, mai ales pentru statele din estul continentului.
Șeful statului a spus că speră într-o încetare rapidă a focului, dar nu vede semnale din partea Moscovei că ar dori pacea.
„E o întâlnire foarte importantă pentru toată Europa și cu cât ești mai la Est cu atât este mai importantă. (…) În tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că și-ar dori pacea. Și de asta eu mi-aș dori foarte mult imediat ca după întâlnirea asta să avem o încetare a focului, dar sunt relativ pesimist”, a afirmat Nicușor Dan, după slujba de la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, unde s-a aflat împreună cu familia.
Președintele a precizat că, în lipsa unui armistițiu, este necesar să fie continuată presiunea economică asupra Rusiei și sprijinul militar pentru Ucraina: „Dacă nu se întâmplă să avem încetarea focului, să continuăm cu presiunile economice și, bineînțeles, cu sprijinul pentru Ucraina”.
Întrebat cum vede un deznodământ just al negocierilor, Nicușor Dan s-a arătat rezervat și a precizat că Ucraina trebuie să participe la negocieri.
„Nu ne putem aștepta în mod pragmatic ca Rusia… să spună ‘ne retragem și lăsăm’. Dar o încetare a focului ar fi binevenită, iar garanții de securitate pentru teritoriul rămas ar fi foarte bine. (…) Ar fi foarte important ca peste o săptămână, peste două săptămâni, să avem o discuție în trei în care să fie și Ucraina”, a punctat el.
În privința securității României, șeful statului a declarat că țara nu este vecină cu Rusia, însă se confruntă cu forme de „război hibrid” similare celor din alte state europene, inclusiv Republica Moldova.
El a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei a contribuit la îndepărtarea pericolului militar direct.
„Din fericire, noi nu suntem vecini cu Rusia, dar (…) fără tot sprijinul acesta pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România”, a conchis Nicușor Dan.
ROMÂNIA
Ministrul Economiei, discuții cu ANIS pentru „soluții rapide și concrete” privind dezvoltarea industriei IT și accelerarea transformării digitale a României
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, s-a întâlnit joi cu reprezentanții Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) pentru a identifica soluții rapide și concrete care să sprijine dezvoltarea industriei IT și să accelereze transformarea digitală a României.
Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a ministerului, principalele teme de discuție au vizat:
- sprijinirea companiilor de tehnologie implicate în cercetare, dezvoltare și inovare, prin proceduri simplificate pentru facilitățile fiscale destinate activităților R&D;
- implementarea accelerată a cloud-ului guvernamental și digitalizarea administrației publice;
- stabilirea unor norme clare pentru utilizarea semnăturii electronice;
- aplicarea la nivel național a prevederilor AI Act;
- implicarea mai puternică a României în inițiativele digitale strategice europene.
„Este esențial dialogul între autorități și mediul privat pentru a transforma prioritățile în măsuri concrete, cu impact real asupra economiei și serviciilor publice”, a subliniat ministrul Radu Miruță, potrivit sursei citate.
ROMÂNIA
Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Marinei: Marinarii sunt un simbol al curajului, disciplinei și profesionalismului
Liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Zilei Marinei Române, în care a subliniat rolul esențial al marinarilor în apărarea apelor țării și în reprezentarea României pe mările lumii.
„Ziua Marinei Române este un moment dedicat celor care își poartă viața pe valurile mării și apără cu devotament apele țării. Marinarii sunt un simbol al curajului, disciplinei și profesionalismului!”, a afirmat Grindeanu, într-o postare pe Facebook.
Acesta a adăugat că toți cei care își dedică viața mării și navigației merită respectul și recunoștința întregii societăți: „Toți cei care își dedică viața mării și navigației au tot respectul și recunoștința noastră. La mulți ani, România! La mulți ani, marinari!”
Constanța a găzduit vineri cele mai importante manifestări dedicate Zilei Marinei Române, sărbătoare civilă și militară marcată anual pe 15 august, odată cu Adormirea Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor. Parada navală, demonstrațiile pe mare și ceremoniile militare au atras mii de spectatori.
La sărbătoarea marinarilor militari și civili, au luat parte peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave (19 nave ale Forțelor Navale, trei ale Gărzii de Coastă, trei ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, două ale Forțelor Navale ale Turciei – o fregată și o corvetă, și una a Forțelor Navale ale Bulgariei – o fregată), 25 de ambarcațiuni rapide de tip RHIB și aproximativ 20 aeronave ale Forțelor Navale Române, ale Forțelor Aeriene Române și ale partenerilor străini, potrivit Digi24.
ROMÂNIA
Premierul Ilie Bolojan îi asigură pe marinari de sprijinul Guvernului pentru dotarea Forțelor Navale Române: De la gurile Dunării, pe Marea Neagră, sunteți cartea noastră de vizită
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române în zona Comandamentului Flotei din Constanța, că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați.
”Suntem cu toții aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă astăzi România este o țară sigură, membru al Alianței Nord-Atlantice, dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează și Forțelor Navale Române. Marinarii noștri sunt de la gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările și oceanele lumii, cartea noastră de vizită și se cuvine să le mulțumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor pentru că ai nevoie de aceste calități în fața pericolelor și a incertitudinii”, a afirmat Bolojan.
În acest context, el a subliniat că Guvernul va sprijini Forțele Navale, care nu pot fi performante, fără dotări și oameni bine pregătiți.
”Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați. Asigur pe comandanții forțelor noastre navale de sprijinul Guvernului României. Nu putem să nu ne gândim cu recunoștință la eroii noștri care s-au jertfit sub pavilioanele noastre, în războaie, în conflicte pentru libertatea și demnitatea neamului nostru. Dragi constănțeni, sunt aici să vă spun că dezvoltarea tării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței, fără a pune în valoare potențialul de hub logistic al Portului Constanța, potențialul energetic al Dobrogei și fără a valorifica potențialul oamenilor din această parte de țară”, a precizat premierul Ilie Bolojan.
Prim-ministrul a adăugat că, pentru cei care sunt în serviciul public, niciun efort nu este prea mare de a crea condiții ”în așa fel încât copiii noștri, dintre care mulți sunt aici, pe faleză, să aibă o viață mai bună în țara noastră în anii următori, în așa fel încât să trecem de această perioadă dificilă”.
”Am încredere în români și am încredere în România”, a mai spus Bolojan.
Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București.
Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an la 15 august, odată cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni.
