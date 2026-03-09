Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa: România dorește o piață unică complet integrată și o tranziție verde care să nu afecteze iremediabil competitivitatea economică

Președintele Nicușor Dan i-a transmis luni președintelui Consiliul European, Antonio Costa, că România susține consolidarea Pieței Unice și reducerea birocrației la nivel european, în contextul pregătirilor pentru reuniunea liderilor UE programată pe 19-20 martie la Bruxelles.

Potrivit șefului statului român, discuția telefonică a vizat principalele teme care vor fi abordate la viitorul summit al liderilor europeni, printre care competitivitatea economică, funcționarea Pieței Unice, tranziția energetică, bugetul Uniunii Europene și relansarea industriei europene.

„Dialogul s-a concentrat pe teme care vizează competitivitatea și Piața Unică, tranziția către energia verde, bugetul Uniunii Europene și relansarea industriei europene. I-am transmis președintelui Costa că ne dorim o Piață Unică complet integrată, precum și o simplificare semnificativă a birocrației și a poverii administrative. Din perspectiva României, capitolul energie este unul esențial, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, care ne arată cât de important este ca Uniunea Europeană să reducă dependențele de importurile de combustibili fosili. Așa cum am mai spus, ne dorim ca tranziția către energia verde să se desfășoare într-un ritm și cadru care să nu afecteze iremediabil competitivitatea companiilor europene și românești”, a precizat Nicușor Dan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului a subliniat că în cadrul convorbirii a fost abordat și subiectul viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, asupra căruia dezbaterile la nivel european sunt în curs.

„Chiar dacă dezbaterile vor mai dura, perspectiva României trebuie să fie corect înțeleasă. Bugetul UE trebuie să asigure fonduri relevante pentru creșterea competitivității inclusiv în zona statelor estice, din care face parte și țara noastră, națiuni care au un decalaj istoric față de nivelul de dezvoltare al celorlalte state membre. De altfel, salut orientarea deciziilor europene către stimularea competitivității și investiții care să asigure un sistem energetic rezilient la șocuri externe”, a afirmat Nicușor Dan.

Citiți și “O Europă, o piață” – Liderii UE au demarat la Alden Biessen refondarea pieței unice: 2026 este anul în care schimbăm viteza în 5 domenii. Comisia va prezenta o foaie de parcurs la summitul din martie

Reuniunea de primăvară a liderilor europeni din 19-20 martie, organizată la Bruxelles, va reuni șefii de stat și de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pentru discuții privind competitivitatea economică a blocului comunitar, politica energetică, situația geopolitică și viitorul buget al Uniunii.