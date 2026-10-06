Nicușor Dan, discuție telefonică cu Antonio Costa în pregătirea summitului UE: Aderarea R. Moldova și Ucrainei ar îmbunătăți securitatea României

Președintele Nicușor Dan a discutat, marți, la telefon cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre teme importante aflate pe agenda reuniunii summitului european din 15 – 16 octombrie, șeful statului precizând că România susține aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la UE.

„Agenda Consiliului este foarte încărcată pentru că avem multe dosare importante de discutat, de la creșterea competitivității economice și prețurile la energie, la viitorul buget al Uniunii”, a scris șeful statului pe Facebook.

Potrivit acestuia, România își dorește un buget ambițios, chiar dacă va fi nevoie de resurse suplimentare la nivel de Uniune care să sprijine axa de competitivitate și apărare.

„În același timp, politicile de coeziune rămân prioritare pentru noi”, a adăugat el.

Nicușor Dan a menționat că a discutat cu Antonio Costa și despre extinderea Uniunii Europene.

„Sprijinim activ aderarea Republicii Moldova și Ucrainei. Moldovenii merită, alături de ucraineni, să fie parte a Uniunii și asta ar îmbunătăți semnificativ securitatea României, a regiunii și a Mării Negre”, a subliniat președintele.

În aceeași zi, Comisia Europeană a prezentat un amplu pachet de propuneri pentru pregătirea Uniunii Europene în perspectiva viitoarelor extinderi, care vizează atât adaptarea politicilor, bugetului și guvernanței UE la o Uniune mai largă, cât și consolidarea mecanismelor de protejare a statului de drept după aderarea noilor membri. Printre propuneri, avansate la trei ani de la discursul privind Starea Uniunii Europene în care Ursula von der Leyen și-a luat acest angajament, se numără utilizarea mai extinsă a votului cu majoritate calificată, inclusiv în anumite etape ale negocierilor de aderare, o posibilă reducere a numărului de comisari și o nouă procedură care noile state membre care încalcă grav valorile UE, statul de drept sau principiul cooperării loiale ar putea pierde finanțări europene și, în cele mai grave cazuri, drepturile de vot în Consiliu, pentru o perioadă de până la 15 ani după aderare.

Un alt subiect abordat a vizat multiplele provocări de securitate de la războiul nejustificat al Federației Ruse în Ucraina la tensiunile din Golf, a mai anunțat el.

„Am încredere că alături de ceilalți șefi de stat vom reuși să progresăm pe toate aceste teme importante”, a fost mesajul lui Nicușor Dan.