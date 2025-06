Nicușor Dan, discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre securitate, apărare, sprijin pentru R. Moldova și Ucraina și competitivitatea UE

Acordurile pe care le-am încheiat astăzi nu marchează doar un progres, ci deschid un nou capitol în relația dintre Regatul Unit și UE: începutul unui Parteneriat Strategic reînnoit și consolidat, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Londra, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul britanic Keir Starmer, la finalul primului summit UE-Regatul Unit post-BREXIT.

„În ultimele luni, am muncit neîncetat pentru a reconstrui încrederea. Așa cum am discutat în timpul vizitei mele la Downing Street, în decembrie, într-o lume tot mai instabilă, o colaborare profundă între parteneri cu aceleași valori — aliați firești, așa cum suntem noi — nu este un lux, ci o necesitate”, a precizat Costa.

Președintele Consiliului European a subliniat importanța rezultatelor obținute în urma acestui efort comun: o declarație comună privind cooperarea pe teme globale, un parteneriat în domeniul securității și apărării, precum și o înțelegere comună și o agendă reînnoită de cooperare.

„Aceste acorduri sunt mai mult decât simple declarații pe hârtie. Ele reflectă angajamentele noastre comune — pentru securitate, prosperitate, dezvoltare și, mai presus de toate, pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii. Relația noastră se bazează pe valori comune, interese reciproce și pe realitatea simplă a apropierii noastre geografice. Suntem vecini, aliați, parteneri. Și suntem prieteni”, a adăugat Antonio Costa.

The United Kingdom and the European Union are stronger when we work together—This is the path forward after this successful summit.

