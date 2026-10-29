Nicușor Dan, discuție telefonică cu prințul moștenitor saudit: Protejarea rutelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare, un interes comun

Președintele Nicușor Dan a discutat telefonic cu prințul moștenitor și prim-ministrul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, căruia i-a transmis solidaritatea României cu Regatul și cu poporul saudit, condamnând totodată atacurile grupării Houthi asupra infrastructurii civile.

„Susținem eforturile (…) de reducere a tensiunilor”, a transmis șeful statului, într-o postare difuzată pe contul său de X.

Today I had a phone conversation with HRH Crown Prince Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia. I expressed Romania’s solidarity with Saudi Arabia and its people, and strongly condemned Houthi attacks on civilian infrastructure. We support the Kingdom’s efforts to de-escalate tensions. We know from the Black Sea that threats to freedom of navigation have global consequences. Protecting trade routes and supply chains is a shared interest. We also discussed deepening our political and economic ties. Saudi Arabia is one of Romania’s most important partners in the Gulf and there is much more we can do together. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 29, 2026

În cadrul convorbirii, cei doi oficiali au abordat și implicațiile amenințărilor la adresa libertății de navigație, în contextul în care protejarea rutelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare reprezintă un interes comun.

„Știm din experiența din Marea Neagră că amenințările la adresa libertății de navigație au consecințe la nivel global. Protejarea rutelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare reprezintă un interes comun”, a subliniat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a precizat că discuțiile au vizat aprofundarea relațiilor politice și economice bilaterale, Arabia Saudită fiind unul dintre cei mai importanți parteneri ai României din regiunea Golfului.

„Putem face mult mai multe împreună”, a mai transmis șeful statului.