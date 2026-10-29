Nicușor Dan, discuție telefonică cu prințul moștenitor saudit: Protejarea rutelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare, un interes comun

INTERNAȚIONALROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a discutat telefonic cu prințul moștenitor și prim-ministrul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, căruia i-a transmis solidaritatea României cu Regatul și cu poporul saudit, condamnând totodată atacurile grupării Houthi asupra infrastructurii civile.

„Susținem eforturile (…) de reducere a tensiunilor”, a transmis șeful statului, într-o postare difuzată pe contul său de X.

 

În cadrul convorbirii, cei doi oficiali au abordat și implicațiile amenințărilor la adresa libertății de navigație, în contextul în care protejarea rutelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare reprezintă un interes comun.

„Știm din experiența din Marea Neagră că amenințările la adresa libertății de navigație au consecințe la nivel global. Protejarea rutelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare reprezintă un interes comun”, a subliniat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a precizat că discuțiile au vizat aprofundarea relațiilor politice și economice bilaterale, Arabia Saudită fiind unul dintre cei mai importanți parteneri ai României din regiunea Golfului.

„Putem face mult mai multe împreună”, a mai transmis șeful statului.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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