Nicușor Dan, discuție telefonică cu Zelenski: Cei doi au convenit accelerarea cooperării România-Ucraina privind producția în comun de drone

Președintele Nicușor Dan a avut vineri avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în urma incidentului provocat de o dronă rusească în județul Galați, context în care cei doi șefi de stat au convenit accelerarea cooperării dintre România și Ucraina în domeniul producției comune de drone.

„Am convenit, împreună cu președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid. Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului flanc estic”, a transmis președintele, într-o postare publicată vineri pe Facebook.

El a arătat că atacurile Rusiei asupra Ucrainei și amenințările la adresa statelor membre NATO vecine demonstrează „un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați”.

„După cum au afirmat astăzi aliații și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se oprește la granițe”, a afirmat Nicușor Dan, catalogând din nou incidentul drept „cel mai grav de pe teritoriul român de la începutul războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei”.

Șeful statului a subliniat că Rusia „trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina”.

În mesajul său, Nicușor Dan a reiterat că România va continua să investească în consolidarea flancului estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei „în căutarea sa legitimă de autoapărare”.

Volodimir Zelenski s-a aflat printre liderii care au reacționat vineri în semn de solidaritate cu România. Liderul de la Kiev a declarat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin României după incidentul produs în Galați.

De altfel, Volodimir Zelenski a propus României dezvoltarea unui „Drone Deal”, un format de cooperare în domeniul tehnologic și de apărare, în cadrul discuțiilor purtate pe 13 mai la summitul B9 de la București cu președintele Nicușor Dan.

Atunci, liderul de la Kiev a afirmat și că acordul dintre România și Ucraina privind apărarea împotriva dronelor va fi finalizat „în scurt timp”.

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat, pe 12 martie, la Palatul Cotroceni, declarația comună de instituire a Parteneriatului Strategic între România și Ucraina, un moment de cotitură pentru relațiile bilaterale între Kiev și București, cei doi lideri semnând, de asemenea, o declarație comună de intenție privind coproducția materialelor de apărare, respectiv drone, și un cadru de cooperare în ce privește domeniul energetic. Prin lansarea unui parteneriat pentru coproducția de echipamente de apărare în România, primul proiect vizat este localizarea rapidă a producției de drone ucrainene, în cadrul unei cooperări finanțate cu 200 de milioane de euro prin mecanismul european SAFE, menită să sprijine apărarea Ucrainei și să consolideze industria de apărare a celor două state.

Șeful statului a convocat vineri de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul de la Galați, iar la finalul ședinței a anunțat că autoritățile române au decis declararea drept persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Rusiei.

Președintele a criticat și reacțiile unor politicieni și lideri de opinie din România care, în opinia sa, încearcă să minimalizeze responsabilitatea Rusiei. El a mulțumit partenerilor occidentali pentru sprijinul acordat României după incident.

În ceea ce privește măsurile de apărare, șeful statului a precizat că România accelerează achiziția de sisteme antiaeriene și dezvoltarea capacităților antidronă, inclusiv în cooperare cu Ucraina, Statele Unite și Marea Britanie. Totodată, președintele a afirmat că România beneficiază deja de sprijin aliat pentru întărirea apărării aeriene.

După ședința CSAT, președintele Nicușor Dan s-a deplasat la Galați, împreună cu ministrul apărării Radu Miruță și cu ministrul de interne Cătălin Predoiu, unde i-a vizitat pe cei doi cetățeni răniți și blocul al cărui acoperiș fost lovit de drona rusească.