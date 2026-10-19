Nicușor Dan, discuții cu delegația Comisiei de la Veneția despre consolidarea statului de drept și respectarea principiilor constituționale

Președintele Nicușor Dan a avut luni o întrevedere cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de președinta instituției, Marta Cartabia, discuțiile vizând consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale.

Într-o postare publicată pe Facebook, șeful statului a subliniat importanța dialogului cu experții europeni și a reafirmat angajamentul României pentru respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept.

„Am avut astăzi o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a evidențiat, totodată, importanța echilibrului instituțional și a transparenței în funcționarea instituțiilor democratice.

„Dialogul deschis cu experții europeni este esențial. În cadrul întrevederii am reconfirmat angajamentul nostru pentru echilibru instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept”, a mai scris șeful statului.