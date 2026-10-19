Nicușor Dan, discuții cu delegația Comisiei de la Veneția despre consolidarea statului de drept și respectarea principiilor constituționale

ROMÂNIAJUSTIȚIE
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a avut luni o întrevedere cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de președinta instituției, Marta Cartabia, discuțiile vizând consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale.

Într-o postare publicată pe Facebook, șeful statului a subliniat importanța dialogului cu experții europeni și a reafirmat angajamentul României pentru respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept.

„Am avut astăzi o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale”, a transmis Nicușor Dan.

 

Președintele a evidențiat, totodată, importanța echilibrului instituțional și a transparenței în funcționarea instituțiilor democratice.

„Dialogul deschis cu experții europeni este esențial. În cadrul întrevederii am reconfirmat angajamentul nostru pentru echilibru instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept”, a mai scris șeful statului.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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