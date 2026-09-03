Nicușor Dan, discuții cu președintele Consiliului European: România dorește un buget ambițios al UE, cu sume consistente pentru coeziune și agricultură

România susține un buget ambițios al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, care să păstreze alocări consistente pentru politica de coeziune și agricultură și să faciliteze accesul companiilor din statele mai puțin dezvoltate la fondurile pentru competitivitate, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, după întâlnirea cu președintele Consiliului European, António Costa, la Palatul Cotroceni.

Discuțiile au avut loc în contextul pregătirii reuniunii Consiliului European din octombrie, principalul subiect abordat fiind negocierea viitorului Cadru Financiar Multianual al UE.

„Ne dorim un buget al Uniunii Europene ambițios. Ne dorim sume consistente pentru capitolul de coeziune și capitolul de agricultură, tocmai pentru a reduce decalajele dintre cetățenii diferitelor țări europene”, a declarat Nicușor Dan în cadrul declarațiilor comune de presă.

Șeful statului a amintit că România și-a definit o mare parte din poziția privind viitorul buget european în cadrul grupului „Prietenii Coeziunii”, coordonat de țara noastră și care reunește 17 state membre.

Un alt obiectiv important pentru București vizează modul în care vor fi distribuite fondurile europene destinate competitivității.

„Ne interesează foarte mult pilonul privind competitivitatea. Din nou, aici țintim o reducere a decalajului dintre țările europene și ne dorim ca întreprinderile din țările mai puțin dezvoltate, cum este România, să poată avea acces la fondurile pentru competitivitate”, a afirmat președintele.

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Nicușor Dan a pledat și pentru simplificarea procedurilor de utilizare a banilor europeni, arătând că birocrația a întârziat absorbția fondurilor.

„Ne dorim o anumită flexibilitate, pentru că am văzut că birocrația a întârziat absorbția fondurilor europene”, a precizat acesta.

Președintele României și António Costa au discutat și despre posibilitatea identificării unui compromis între cele 27 de state membre atât în privința cheltuielilor, cât și a veniturilor viitorului buget, inclusiv despre sursele suplimentare necesare finanțării unui Cadru Financiar Multianual ambițios.

Agenda întrevederii a inclus și procesul de extindere a Uniunii Europene. Nicușor Dan a reafirmat interesul României ca aderarea Republicii Moldova să continue într-un ritm susținut.

Cei doi oficiali au abordat, de asemenea, situația de securitate, sprijinul acordat Ucrainei și integrarea necesităților de securitate în viitorul buget multianual al UE.

În domeniul energiei, discuțiile s-au concentrat asupra măsurilor necesare pentru dezvoltarea unei piețe energetice europene comune, temă care ar urma să figureze și pe agenda viitoarelor reuniuni ale Consiliului European.

Vizita lui António Costa la București face parte din „Tour des Capitales”, seria anuală de consultări pe care președintele Consiliului European o desfășoară cu liderii statelor membre la începutul sezonului politic european. Turul din acest an se desfășoară între 25 august și 17 septembrie și are în prim-plan negocierile privind viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034, alături de apărare, competitivitate, extinderea Uniunii și sprijinul pentru Ucraina.

După întâlnirea de la București cu Nicușor Dan, António Costa va merge la Sofia pentru discuții cu premierul Bulgariei, Rumen Radev, iar apoi la Atena, unde se va întâlni cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis.