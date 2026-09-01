Nicușor Dan, discuții la Cotroceni cu Angela Merkel despre o Europă mai unită și o apărare europeană mai puternică

Președintele Nicușor Dan a primit-o marți, la Palatul Cotroceni, pe fosta cancelară federală a Germaniei, Angela Merkel, cu care a discutat despre contextul politic și de securitate global, precum și despre rolul Uniunii Europene în afacerile internaționale.

„Am avut plăcerea de a o găzdui astăzi, la Palatul Cotroceni, pe fosta cancelară federală a Germaniei, dr. Angela Merkel”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe X.

I was delighted to host the former German Federal Chancellor, Dr. Angela Merkel, at the Cotroceni Palace today. We had a very good discussion about the global political and security context. It was very insightful to hear Dr. Merkel’s opinions, based on her far-reaching political… pic.twitter.com/H3rjQTtunY — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 1, 2026

Președintele a precizat că discuția s-a concentrat asupra rolului constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea pe plan internațional, dar și asupra cooperării dintre România și Germania pentru consolidarea coeziunii europene.

Un alt subiect abordat a fost consolidarea apărării europene și asumarea unei responsabilități mai mari de către statele europene în cadrul NATO.

„Ne-am concentrat asupra rolului constructiv pe care o UE mai unită îl poate avea în afacerile internaționale, precum și asupra lucrurilor pe care România și Germania le pot face împreună pentru a consolida coeziunea europeană și o poziție mai fermă în domeniul apărării, prin asumarea unei responsabilități mai mari de către europeni în cadrul NATO”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat și valoarea experienței politice a fostei cancelare germane, arătând că a fost „foarte interesant” să îi asculte opiniile în contextul actual.

Angela Merkel se află la București pentru a lansa ediția în limba română a volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954–2021”, în cadrul unui eveniment organizat de Editura Litera la Ateneul Român.

Evenimentul va începe la ora 19:00 și va avea forma unui dialog public între Angela Merkel și fostul ministru al afacerilor externe, Emil Hurezeanu. Discuția va fi moderată de Ioana Bâldea Constantinescu, director de comunicare al Editurii Litera.

Volumul „Libertate. Amintiri 1954–2021”, scris împreună cu Beate Baumann, consilierul politic de lungă durată al fostului cancelar german, a fost lansat la nivel internațional în 2024 în peste 30 de țări.

Potrivit Editurii Litera, Bucureștiul se numără printre puținele orașe alese de Angela Merkel pentru o lansare de carte în prezența sa, alături de Berlin, Washington, Budapesta și Atena.

Angela Merkel a fost cancelar al Germaniei între 2005 și 2021, devenind prima femeie care a ocupat această funcție.

În memoriile sale, ea rememorează copilăria și tinerețea petrecute în Republica Democrată Germană, începuturile carierei sale politice după reunificarea Germaniei și cei 16 ani petrecuți la conducerea guvernului federal, oferind o perspectivă asupra deciziilor care au marcat politica germană, europeană și internațională.