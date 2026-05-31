Nicușor Dan: Drona care a lovit un bloc din Galați este un aparat rusesc de tip Geran-2. Rezultatele anchetei vor fi transmise NATO și UE

Președintele Nicușor Dan, a anunțat că raportul tehnic final realizat de specialiștii statului român a stabilit „fără dubiu” că drona prăbușită joi noapte la Galați este un aparat de tip Geran-2, de proveniență rusească.

Șeful statului a precizat că investigația s-a bazat pe un ansamblu consistent de probe tehnice, care au permis identificarea certă a originii dronei.

„Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român”, a transmis președintele, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, pe fragmentele recuperate de anchetatori a fost identificată inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și atribuite cu certitudine Federației Ruse.

Raportul tehnic mai arată că marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic identificat la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani. De asemenea, analizele fizico-chimice au confirmat prezența acelorași tipuri de materiale și combustibili întâlnite în mod repetat la aparate din această serie.

„Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească”, a subliniat președintele.

Nicușor Dan a calificat incidentul drept unul deosebit de grav, având în vedere că aparatul a lovit un bloc de locuințe din România, provocând răniți și pagube materiale.

„Faptul că un astfel de aparat a lovit un bloc de locuințe din România, provocând răniți și pagube materiale, este de o gravitate deosebită, iar singurul responsabil este Rusia”, a afirmat șeful statului.

Președintele a subliniat că siguranța cetățenilor români și integritatea teritoriului național reprezintă obligații fundamentale ale statului și vor fi apărate „cu toată fermitatea”.

Totodată, el a anunțat că rezultatele anchetei vor fi comunicate aliaților României și structurilor competente din cadrul NATO și al Uniunea Europeană.

„România va continua să acționeze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței și pentru protejarea cetățenilor săi”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a reiterat că autoritățile române vor trata cu maximă seriozitate orice incident care afectează securitatea națională. „România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român”, a concluzionat șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a convocat vineri de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul de la Galați, pe care l-a descris drept „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”. La finalul ședinței a anunțat că autoritățile române au decis declararea drept persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Rusiei.

Ulterior, șeful statului s-a deplasat la Galați, unde a afirmat că incidentul provocat de explozia unei drone reprezintă „mai mult decât un incident de securitate” și a acuzat Federația Rusă de comiterea „unui act grav” care a pus în pericol viețile cetățenilor români.

Citiți și Nicușor Dan avertizează Rusia după incidentul cu drona: Următoarea măsură ar putea fi expulzarea ambasadorului

Cu o zi în urmă, el a declarat într-un interviu acordat BBC că decizia de închidere a Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța reprezintă un „avertisment” transmis Moscovei.

Șeful statului a explicat că măsura se înscrie în cadrul reacțiilor diplomatice pe care Bucureștiul le poate adopta în raport cu Federația Rusă. Potrivit acestuia, următorul pas în ierarhia sancțiunilor diplomatice ar fi expulzarea ambasadorului rus din România.

„Această expulzare a consulului și închiderea consulatului este un mesaj într-o ierarhie diplomatică care este proporțional cu ce s-a întâmplat și că putem lua luate măsuri dacă acest lucru se mai repetă”, a precizat Nicușor Dan. Întrebat despre ce alte măsuri ar putea fi luate, șeful statului a precizat: “expulzarea ambasadorului, de exemplu”.

Solidaritate cu România. Citiți și UE reafirmă “angajamentul neclintit” față de securitatea României după prăbușirea unei drone rusești asupra unui bloc din Galați

Mai multe state aliate – Franța, Estonia, Letonia, Lituania, Belgia, Germania, Cehia, Finlanda, Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Slovacia, Canada, Italia – , înalți oficiali precum secretarul general al NATO, președinții Comisiei Europene, Consiliului European și Parlamentului European și șefa diplomației europene, și marile familii politice pro-europene – PPE, PES și ALDE – au condamnat acțiunile iresponsabile ale Rusiei. Un mesaj de solidaritate a fost exprimat și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. De asemenea, Statele Unite au reafirmat, prin ambasadorul la NATO, că „vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, calificând incidentul cauzat de drona rusească drept o „încălcare iresponsabilă” a teritoriului României. Totodată, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin României.