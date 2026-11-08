Nicușor Dan, după atacul armat din Cracovia: „România este pe deplin solidară cu Polonia și cu poporul polonez în aceste momente dificile”

ROMÂNIAU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Administrația Prezidențială

România este pe deplin solidară cu Polonia și cu poporul polonez, a transmis sâmbătă președintele Nicușor Dan, în urma atacului armat soldat cu victime de la Cracovia.

„Sunt profund întristat de atacul armat tragic din Cracovia, iar gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți cei afectați. România este pe deplin solidară cu Polonia și cu poporul polonez în aceste momente dificile”, a scris Nicușor Dan, pe X.

La rândul său, ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a precizat că echipa consulară a României se află în strânsă legătură cu autoritățile poloneze.

„Sunt șocat de atacul armat teribil din Cracovia. Transmit sincere condoleanțe lui Radosław Sikorski și familiilor victimelor și le doresc însănătoșire grabnică celor răniți. Echipa noastră consulară se află în strânsă legătură cu autoritățile poloneze. România este alături de Polonia”, a scris Dan Neculăescu, pe X.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE),  prin intermediul Ambasadei României în Polonia, s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în mass-media locală cu privire la un incident armat care a avut loc sâmbătă în Piața Centrală din Cracovia, soldat cu victime.

În acest context, reprezentanții misiunii diplomatice au întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la cetăţenia și identitatea persoanelor afectate.

MAE menționează că, până la acest moment, autoritățile poloneze nu au confirmat existența unor cetățeni români printre victime. De asemenea, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară.

Sămbătă, în jurul orei locale 15.00 (14.00 GMT), un bărbat a intrat cu mașina în piața principală din Cracovia și a început să tragă la întâmplare în trecători.

Una dintre persoanele rănite de atacatorul care a deschis focul la întâmplare în centrul istoric al Cracoviei a decedat, ceea ce ridică la șase numărul morților, în timp ce 15 persoane au fost rănite,  transmit AFP și Reuters, potrivit Agerpres.

„Una dintre persoanele rănite în incidentul din piața principală din Cracovia a murit. Bilanțul se ridică acum la șase morți: patru femei și doi bărbați”, a declarat poliția poloneză într-un comunicat.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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