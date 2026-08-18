Nicușor Dan, după decizia CCR privind legea integrității: “Argumentele din sesizarea mea erau foarte solide”

Președintele Nicușor Dan afirmă că își menține argumentele din sesizarea de neconstituționalitate formulată împotriva modificărilor aduse legii integrității, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea.

„Consider că argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide. Aștept totuși motivarea Curții pentru a vedea punctul de vedere contrar”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Șeful statului a precizat că a mai avut situații în care și-a menținut opinia și după publicarea motivării unor decizii prin care CCR i-a respins sesizările de neconstituționalitate.

După publicarea motivării, legea va reveni în dezbaterea Parlamentului, iar ulterior va ajunge din nou la președinte pentru promulgare. Nicușor Dan speră ca întregul circuit legislativ să fie încheiat până la 31 august, termenul-limită pentru îndeplinirea jalonului aferent din PNRR.

„Sper să putem încheia circuitul legislativ până în 31 august, termenul limită al PNRR”, a mai spus președintele.