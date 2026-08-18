Nicușor Dan, după decizia CCR privind legea integrității: “Argumentele din sesizarea mea erau foarte solide”

ROMÂNIAPOLITICĂ
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan afirmă că își menține argumentele din sesizarea de neconstituționalitate formulată împotriva modificărilor aduse legii integrității, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea.

„Consider că argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide. Aștept totuși motivarea Curții pentru a vedea punctul de vedere contrar”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

 

Șeful statului a precizat că a mai avut situații în care și-a menținut opinia și după publicarea motivării unor decizii prin care CCR i-a respins sesizările de neconstituționalitate.

După publicarea motivării, legea va reveni în dezbaterea Parlamentului, iar ulterior va ajunge din nou la președinte pentru promulgare. Nicușor Dan speră ca întregul circuit legislativ să fie încheiat până la 31 august, termenul-limită pentru îndeplinirea jalonului aferent din PNRR.

„Sper să putem încheia circuitul legislativ până în 31 august, termenul limită al PNRR”, a mai spus președintele.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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