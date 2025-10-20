Nicușor Dan, după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: Va fi redactat un nou text de lege. Toate partidele din coaliție și-au asumat corectarea unei prevederi anormale

Președintele Nicușor Dan a reacționat luni, după ce Curtea Constituțională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul își asumase răspunderea în Parlament, stabilind că actul normativ este neconstituțional.

Șeful statului a subliniat că reforma pensiilor magistraților „rămâne o prioritate” și că demersul nu este îndreptat împotriva sistemului judiciar, ci vizează corectarea unei situații anormale create în urmă cu mai mulți ani.

„Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a amintit că „toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților” și a anunțat că imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi elaborat un nou text legislativ, adaptat hotărârii instanței constituționale.

„Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a precizat șeful statului.

Decizia Curții Constituționale redeschide astfel dezbaterea asupra modului în care România poate asigura un echilibru între independența justiției și sustenabilitatea sistemului de pensii speciale, una dintre reformele-cheie asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.