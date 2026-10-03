Nicușor Dan, după decizia S&P: Nu este un moment de relaxare. Stabilitatea economică și dezvoltarea trebuie puse dincolo de mizele politice

Președintele Nicușor Dan a afirmat sâmbătă că menținerea ratingului de țară de către Standard & Poor’s confirmă că România este un partener de încredere pentru investiții, avertizând însă că rezultatul nu justifică relaxarea disciplinei financiare. Șeful statului a subliniat că stabilitatea economică și dezvoltarea trebuie să primeze în fața mizelor politice.

„Decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul de țară confirmă că România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia noastră dă semnale de stabilitate”, a transmis președintele într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan a atribuit rezultatul efortului colectiv și măsurilor de disciplină financiară.

„Acest rezultat este meritul întregii societăți și al politicilor de disciplină financiară”, a afirmat acesta.

Președintele a insistat asupra responsabilității de a menține direcția economică.

„Nu este însă un moment de relaxare. Păstrarea acestei direcții depinde de responsabilitatea noastră de a pune stabilitatea economică și dezvoltarea pe primul loc, dincolo de mizele politice”, a subliniat șeful statului.

Reacția sa vine după ce S&P a reconfirmat vineri ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”, menținând țara în categoria recomandată investițiilor, dar păstrând perspectiva negativă.

Potrivit Ministerului Finanțelor, evaluarea reflectă progresele în consolidarea fiscală și absorbția fondurilor europene în 2026. Agenția estimează că deficitul bugetar va scădea la 6,25% din PIB în acest an, pe fondul disciplinei cheltuielilor publice și al menținerii unui nivel solid al veniturilor bugetare.

Perspectiva negativă reflectă însă riscurile privind continuarea ajustării fiscale în 2027–2028 și posibilele consecințe ale instabilității politice. S&P consideră esențiale formarea unui guvern susținut de o majoritate și adoptarea unui cadru bugetar credibil pentru următorii doi ani, potrivit evaluării prezentate de minister.

Agenția ar putea revizui perspectiva la stabilă dacă deficitele bugetare și externe se reduc, susținute de un plan credibil de politici publice pe termen mediu și de relansarea creșterii economice. În schimb, prelungirea blocajului politic și compromiterea consolidării fiscale ar putea conduce la o retrogradare a ratingului.