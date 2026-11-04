Nicușor Dan, după întâlnirea cu “arhitectul” NATO 3.0 și al strategiei de apărare a SUA: România contribuie la proiectarea puterii SUA în regiunea Mării Negre și dincolo de ea

Președintele Nicușor Dan a discutat miercuri, la Palatul Cotroceni, cu subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite, Elbridge Colby, despre securitatea regiunii Mării Negre, amenințările hibride și consolidarea cooperării transatlantice, șeful statului subliniind importanța strategică a unei prezențe economice și militare americane mai puternice în România.

„Am discutat despre securitatea din regiunea Mării Negre, eforturile României de a promova stabilitatea în această regiune expusă riscurilor, precum și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a face față amenințărilor complexe cu care ne confruntăm. I-am mulțumit lui Elbridge Colby și întregii Administrații a SUA pentru contribuția importantă la securitatea României și am reafirmat faptul că țara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, în calitate de Aliat indispensabil și de încredere, contribuind la descurajarea regională și la proiectarea puterii SUA în regiunea Mării Negre și dincolo de aceasta”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook, după întâlnirea considerată crucială pentru viitorul prezenței militare americane în România, în contextul procesului de revizuire a posturii Statelor Unite în Europa.

Elbridge Colby este unul dintre principalii arhitecți ai noii strategii de apărare a Statelor Unite și promotorul conceptului „NATO 3.0”, prin care Washingtonul urmărește o redistribuire a responsabilităților în cadrul Alianței, astfel încât Europa să își asume rolul principal în apărarea convențională a continentului, în timp ce SUA își păstrează rolul de garant al descurajării nucleare și de sprijin strategic. În calitate de subsecretar pentru Politica de Apărare, Colby coordonează elaborarea și implementarea Strategiei Naționale de Apărare a SUA și are responsabilități directe în evaluarea posturii și dislocării forțelor americane.

Șeful statului a atras atenția că România se confruntă cu întregul spectru al amenințărilor hibride, de la atacuri cibernetice și acte de sabotaj până la incursiuni ale dronelor aeriene și maritime, provocări și campanii intense de dezinformare.

În acest context, Nicușor Dan a descris Marea Neagră drept „una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime din punct de vedere strategic”, pe fondul escaladării tensiunilor și al efectelor de propagare ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Președintele, care a evidențiat în articole de opinie scrise în presa americană că Bucureștiul este dispus să suporte responsabilități și costuri mai mari pentru o prezență întărită a SUA, a subliniat că România depune eforturi considerabile și alocă resurse importante pentru gestionarea riscurilor de securitate și a consecințelor unui mediu regional tot mai deteriorat, în special în ceea ce privește libertatea de navigație și infrastructura energetică critică.

Totodată, șeful statului a evidențiat necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru gestionarea amenințărilor complexe și a transmis că România contează pe angajamentul constant al Statelor Unite și al aliaților săi.

„O prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică și va contribui la consolidarea legăturii transatlantice”, a conchis Nicușor Dan.

Vizita lui Elbridge Colby la București are loc după o serie de contacte repetate cu consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, atât la Washington, cât și la sediul NATO de la Bruxelles. Cei doi au discutat în februarie, la Washington, iar dialogul a continuat prin întâlnirea de la Pentagon din 29 iulie și cea de la Bruxelles din 27 august, când Lazurca i-a transmis oficialului american poziția națională a României privind postura militară a SUA în Europa.

Cel mai recent contact a avut loc la Washington, la sfârșitul lunii octombrie, când Marius Lazurca a avut o nouă întrevedere cu Elbridge Colby, în cadrul unei vizite dedicate consolidării cooperării în domeniul apărării și securității. Consilierul prezidențial a transmis atunci că România este pregătită să își asume un rol mai important, dar că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea SUA și o prezență militară și economică americană mai puternică pe teritoriul țării.

Aceste demersuri au loc în contextul revizuirii de către Pentagon a posturii militare americane în Europa, un proces de șase luni anunțat în iunie, care vizează inclusiv redistribuirea responsabilităților și reevaluarea contribuțiilor SUA la apărarea europeană. România încearcă să își susțină poziția strategică în această evaluare și să securizeze o prezență americană consistentă pe flancul estic, argumentând prin importanța sa pentru securitatea Mării Negre, infrastructura militară pusă la dispoziția aliaților și contribuția la descurajarea regională.

În România se află aproximativ 1.000 de militari americani, distribuiți la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde se află cel mai mare detașament, cu aproximativ 800 de militari, la Baza de la Deveselu, unde este amplasat sistemul antirachetă Aegis Ashore, și la Baza Aeriană Câmpia Turzii.