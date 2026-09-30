Nicușor Dan, după întâlnirea cu Petr Pavel: România și Cehia au “poziții comune” privind viitorul buget al UE

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, după întâlnirea cu omologul ceh Petr Pavel, că România și Cehia au poziții comune în discuțiile europene privind viitorul Cadrului Financiar Multianual al UE și fac parte din grupul „Prietenii Coeziunii”, care susține menținerea unei politici de coeziune puternice în viitorul buget european.

„Am vorbit de Uniunea Europeană, de discuțiile viitoare în care, de asemenea, pozițiile noastre sunt comune, special pe Cadrul Financiar Multianual, în care suntem grupați în grupul de țări numit Prietenii Coeziunii”, a declarat Nicușor Dan, în vreme ce grupul statelor considerate „frugale”, care sunt contribuabili neți la bugetul UE, au adresat o scrisoare președinției irlandeze, intensificându-și eforturile pentru diminuarea anvelopei bugetului pe termen lung al UE post-2027.

Discuțiile dintre cei doi șefi de stat au vizat și cooperarea economică și de securitate dintre România și Cehia. Președintele român a arătat că schimburile comerciale dintre cele două țări se apropie de șapte miliarde de euro anual și că există potențial pentru extinderea cooperării în domenii precum energia nucleară și apărarea.

„Avem un schimb comercial important, aproape șapte miliarde de euro pe an, avem companii importante din Cehia prezente cu afaceri în România, dar pe mai multe zone – energie nucleară, apărare – există posibilități pentru extinderea acestei relații”, a spus el.

În planul securității, Nicușor Dan a evidențiat pozițiile similare ale României și Cehiei privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei și amenințările hibride. „Avem aceeași poziție cu privire la amenințări de hibride, inclusiv campaniile de dezinformare pe care Rusia le desfășoară în Europa, și am convenit să colaborăm pe aceste chestiuni”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a menționat și preocuparea României pentru securitatea Mării Negre și proiectul unui hub european de securitate pe care România intenționează să îl dezvolte împreună cu Bulgaria, la care sunt invitate să participe și alte state europene.

Cei doi președinți au discutat, de asemenea, despre comunitățile cehă din România și română din Cehia, în contextul în care anul viitor se vor împlini 200 de ani de prezență a minorității cehe în România. Nicușor Dan a precizat că sunt avute în vedere evenimente comune și l-a invitat pe Petr Pavel în România.