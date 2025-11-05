NATO
Nicușor Dan, după întâlnirea cu secretarul general NATO: “România are aliați și este protejată corespunzător față de orice potențială amenințare”
România are aliați și este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențială amenințare, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan, după convorbiri politice pe care le-a avut la Palatul Cotroceni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită în România în calitate de înalt oficial aliat.
Rutte a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan cu care a avut convorbiri politice axate pe industria de apărare și creșterea bugetelor militare. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special flancul estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.
Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate. Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025, deschizând lucrările oficiale ale acestuia.
În cadrul unor declarații comune de presă cu Rutte, președintele a subliniat că discuțiile au fost „foarte productive” și a evocat organizarea, la București, a Forumului NATO pentru Industrie, „cu câteva sute de companii din industria de apărare care participă, un eveniment care se organizează o dată la doi ani și suntem fericiți că îl organizăm în România”.
Referindu-se la cooperarea în domeniul apărării, Nicușor Dan a evidențiat implementarea Strategiei Naționale pentru Industria de Apărare 2024–2030. „România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare 2024-2030, asta înseamnă că luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice. Avem o tradiție, în care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar pe care în acest context suntem nevoiți și o vom revigora”, a afirmat președintele.
Șeful statului a precizat că discuțiile cu secretarul general al NATO au vizat „situația de securitate în spațiul euroatlantic și colaborarea pe care trebuie să o avem în acest context”, dar și „necesitatea majorării cheltuielilor de apărare”, amintind că aceasta a fost concluzia Summitului de la Haga.
„Am discutat despre Ucraina și despre cum vom continua ajutorul pentru Ucraina. Am discutat despre Santinela Estului, care este programul NATO pentru apărare aeriană a Flancului Estic, deci inclusiv a României, nu numai partea de drone, ci un întreg program de apărare aeriană coerentă pe tot Flancul de Est”, a explicat Nicușor Dan.
Potrivit președintelui, România va continua să investească în consolidarea capabilităților sale militare și va beneficia de „capacități militare suplimentare care vor fi aduse pe întreg Flancul Estic, deci inclusiv în România”.
„Am vorbit puțin de zona Mării Negre, în care România are un interes particular de securitate în ceea ce privește Flancul Estic. Am vorbit, de asemenea, de amenințările hibride şi de modul în care putem să colaborăm cu privire la acestea. Am reafirmat faptul că România își va îndeplini obligațiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi va fi o țară care contribuie la securitatea euroatlantică”, a declarat Nicușor Dan.
„Concluzia este că țara noastră are aliați şi că este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențială amenințare“, a încheiat președintele.
Întrebat despre retragerea a sute de militari americani din România, Nicușor Dan a făcut trimitere la programul Santinela Estică și la exercițiul militar Dacian Fall, desfășurat pentru a marca avansarea grupului de luptă al NATO de la Cincu condus de Franța la nivel de brigadă. În privința semnificației retragerii trupelor americane, șeful statului a reafirmat că nu există motive de îngrijorare.
„Așa cum domnul Secretar General spune, programul Santinela Estului înseamnă, pe de-o parte, mai multe capabilități militare și, pe de altă parte, oameni atunci când este nevoie. Și avem un exemplu zilele astea – acest mare exercițiu militar care se desfășoară la Cincu și în localitățile din jur cu peste 5.000 de militari Aliați care exersează tipuri de răspunsuri la amenințări, tocmai pentru a descuraja. (…) Așa cum s-a spus, și în Europa, și în România, prezența americană este mai puternică decât în 2020. Exercițiul militar care se desfășoară acum este o dovadă că ne coordonăm pentru mișcări mari de trupe militare, și Programul Santinela Estului exact asta vrea să facă, o apărare unitară pe Flancul de Est. Deci, nu există niciun fel de îngrijorare”, a spus șeful statului.
Referitor la diferențele dintre prezența aliată din Polonia și Statele Baltice, comparativ cu cea din România, președintele a respins ideea unui dezechilibru.
„Nu există această împărțire între Nord și Sud nicăieri în planurile NATO, în strategiile NATO, în diferitele întâlniri, în programele NATO, cum este Santinela Estică, în programele Uniunii Europene, care sunt complementare, cum este așa-numitul zid împotriva dronelor sau drone wall. Deci această problemă, în opinia mea, nu există. Există o abordare comună cu privire la Flancul Estic, pentru că, pentru NATO și pentru Europa, amenințarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul Estic. După cum, dacă va exista o amenințare pe Flancul Sudic, vom avea un răspuns uniform pe Flancul Sudic al NATO”, a detalit el.
Întrebat despre inițiativa Uniunii Europene de creare a unui scut antidronă, Nicușor Dan a precizat că aceasta se desfășoară în strânsă colaborare cu NATO.
„Dacă vă veți uita în documentul pe care Consiliul European l-a adoptat acum 10 zile, acum două săptămâni, acea așa-numită Foaie de parcurs în ceea ce privește Apărarea, veți vedea că la fiecare dintre programele de care vorbește, inclusiv acest program cu privire la drone, se spune explicit în colaborare cu NATO. Adică nu există o competiție între Uniunea Europeană și NATO, dimpotrivă, aceste programe sunt complementare și ele sunt integrate în planul general de apărare al NATO”, a adăugat el.
NATO
Dacă Rusia ar ataca “în mod special România” întregul NATO, 31 de aliați, ar veni în ajutorul României, afirmă secretarul general NATO la București: Suntem absolut de neînvins
Dacă Rusia sau oricine altcineva ar ataca NATO sau “în mod special România” întreaga Alianță și 31 de state aliate ar veni în ajutorul României, a asigurat miercuri, la București, secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat la prima sa vizită în țara noastră de la preluarea mandatului de lider al Alianței.
Rutte a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan cu care a avut convorbiri politice axate pe industria de apărare și creșterea bugetelor militare. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special flancul estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.
“Oriunde și oricând este nevoie, putem intensifica sprijinul, putem aduce resurse suplimentare acolo unde este necesar, dacă apărarea noastră o cere — inclusiv în România. (…) faptul că ne antrenăm aici pentru a le extinde de la 1.500 la peste 5.000 de militari, astfel încât să putem, oricând este necesar, să dispunem imediat în România de toate trupele necesare pentru a aduce forțele terestre înaintate la nivelul la care pot contribui la apărarea României”, a afirmat Rutte, răspunzându unor întrebări legate de asigurări și întăriri pe care România le poate primi după reducerea forțelor militare americane în țara noastră.
Vizita secretarului general al NATO în România coincide și cu faptul că România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
El s-a referit astfel la exercițiul militar Dacian Fall, desfășurat pentru a marca avansarea grupului de luptă al NATO de la Cincu condus de Franța la nivel de brigadă.
Secretarul general al Alianței a făcut trimitere și la proiectul Santinela Estică, care protejează întregul flanc estic — din Nordul Îndepărtat până la Marea Neagră și dincolo de aceasta.
“Avem forțele terestre înaintate în opt țări acum, inclusiv în România, pentru că acest lucru ne ajută, prin participarea mai multor state, să apărăm toate țările de pe flancul estic. Dar acesta nu este întregul tablou”, a continuat el, referindu-se la propria capacitate a României de a se apăra.
“Desigur, România are propriile sale Forțe Armate, de care este pe bună dreptate mândră, pentru a-și apăra teritoriul”, a adăugat Mark Rutte.
Secretarul general al NATO a asigurat, în context, că România va fi apărată în cazul în care ar fi atacată și a descris cum va funcționa acest sprijin.
“Însă, dacă ar avea loc un atac din partea oricui — fie că ar fi vorba de Rusia sau de oricine altcineva care ar ataca NATO sau ar ataca în mod special România — nu doar Eastern Sentry (n.r. – Santinela Estică) va veni în ajutorul dumneavoastră. Nu doar forțele terestre înaintate vor interveni. În acel moment, întreaga Alianță NATO va veni în ajutor, cu flota sa de avioane F-35, cu întreaga sa capacitate navală și cu toate forțele sale terestre. Așa funcționează NATO. Și nu este doar o teorie — pentru că avem deja toate planurile puse la punct, pentru a ne asigura că apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat. Și vreau cu adevărat să subliniez acest lucru, pentru că altfel există impresia că avem doar o serie de abrevieri și activități“, a insistat Mark Rutte.
“Dacă această țară ar fi atacată, atunci 31 de alte națiuni ar veni în ajutorul României. Așa funcționează NATO. Și cred că acest lucru ne face de neînvins. Absolut de neînvins. Și tocmai de aceea cred că nimeni nu va îndrăzni vreodată să încerce“, a conchis el.
Președintele Nicușor Dan l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței. Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025, deschizând lucrările oficiale ale acestuia. Forumul NATO pentru Industrie este un eveniment la nivel strategic care facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industrie.
În programul oficial al secretarului general al NATO mai figurează întâlniri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică. Rutte s-a mai întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, dar și cu alți oficiali.
NATO
Ilie Bolojan a discutat cu comandantul suprem NATO pentru transformare despre adaptarea Armatei și industriei de apărare a României la transformările tehnologice privind securitatea
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit marți, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, pentru a discuta prioritățile României în cadrul NATO și modul în care armata și industria românească de apărare se adaptează transformărilor tehnologice necesare pentru a face față provocărilor în materie de securitate, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Premierul a subliniat că obiectivul României este consolidarea poziției Alianței de descurajare și o politică solidă de apărare pe termen lung, iar eforturile de modernizare ale armatei și de relansare a industriei naționale de apărare susțin această direcție.
România susține proiectul Santinela Estică, menit să asigure o vigilență sporită și o consolidare a rolului de descurajare și a capacității de apărare a Flancului Estic, și va contribui la implementarea acestuia.
În cadrul întâlnirii, au mai fost abordate aspectele legate de modul în care poate fi intensificată cooperarea industrială între aliați și asigura transferul de soluții tehnologice la zi pentru a sprijini eforturile de modernizare a capabilităților. În acest sens, trebuie menținută o coordonare strânsă UE-NATO și utilizarea instrumentelor UE, cum este Programul SAFE, pentru a crește investițiile și a asigura modernizarea industriei naționale de apărare, conchide sursa citată.
Comandantul aliat, aflat în România pentru a participa la Forumul NATO pentru industria de apărare, s-a întâlnit marți și cu ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu și cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
În perioada 5–6 noiembrie, la București are loc NATO–Industry Forum 2025 (NIF25), desfășurat sub patronajul secretarului general al NATO.
Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) și de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale.
Prin găzduirea forumului, România își reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO și industria de apărare.
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO vor participa la Forum joi, 6 noiembrie, alături de ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, de asistenta secretarului general NATO pentru Industria de apărare, Inovare și Armamente (ASG D2IA), Tarja Jaakkola, precum și de lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și Uniunii Europene.
Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare. Obiectivele principale ale NIF25 vizează explorarea unor soluții concrete pentru creșterea capacității de apărare a Alianței, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producției de apărare, valorificarea inovației comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum și explorarea soluțiilor care ar putea schimba fundamental modul de acțiune în viitor.
NATO
Comandantul suprem al NATO pentru transformare, discuții la MApN cu ministrul Moșteanu și șeful Statului Major: România contribuie activ la procesul de adaptare aliată pe termen lung
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit marți, 4 noiembrie, la sediul MApN, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), aflat în vizită în România.
Întrevederea, care are loc în marja NATO-Industry Forum 2025, organizat la București în zilele de 5 și 6 noiembrie, subliniază importanța strategică a României în consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.
În cadrul discuțiilor purtate, accentul a fost pus pe importanța inovării și a transformării digitale în contextul noilor provocări de securitate și apărare.
„Inovația și transformarea digitală sunt motoare ale progresului și este important să identificăm modalitățile în care putem colabora pentru a dezvolta soluții creative și tehnologii inovatoare adaptate războiului modern. Am reafirmat disponibilitatea de a fi un partener de încredere și în proiectele viitoare de dezvoltare și de a sprijini activ testarea și implementarea noilor proiecte aflate în derulare”, a spus ministrul Moșteanu.
În intervenția sa, șeful Statului Major al Apărării a subliniat că „transformarea digitală, operațiile multi-domeniu și asimilarea tehnologiilor emergente rămân priorități constante, pe care le urmărim atât la nivelul întregii structuri de forțe, cât și în cadru aliat. Totodată, este necesară continuarea eforturilor în domeniul interoperabilității, în sensul implementării de măsuri practice, adaptate actualilor parametri ai mediului de securitate, privind implementarea standardelor și procedurilor NATO”.
Întrevederea reconfirmă parteneriatul strategic solid dintre România și structurile de comandă ale NATO, evidențiind rolul activ al țării noastre în procesul de adaptare aliată pe termen lung.
Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) este unul dintre cele două comandamente strategice ale NATO, fiind o structură esențială pentru asigurarea capacității Alianței de a-și adapta și dezvolta capabilitățile, militând pentru inovare, interoperabilitate și excelență în pregătire.
