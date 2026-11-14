Nicușor Dan, după primul summit în care liderii UE au discutat despre IA: Trăim o revoluție economică, dar riscurile pentru educație pot fi foarte mari

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Inteligența Artificială, impactul său asupra economiei europene, riscurile asociate utilizării acesteia și efectele asupra pieței muncii și educației au fost principalele teme ale discuțiilor de la reuniunea informală a Consiliului European, a declarat președintele Nicușor Dan, la finalul întâlnirii.

Șeful statului a participat vineri la reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Irlanda, în contextul exercitării de către această țară a președinției Consiliului UE. Întâlnirea marchează prima discuție la nivel de lideri dedicată exclusiv inteligenței artificiale (AI).

El a precizat că reuniunea nu a avut ca obiectiv adoptarea unor decizii, ci stabilirea unor poziții de principiu care vor fi concretizate în etapele următoare. Potrivit acestuia, o mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe dezvoltarea Inteligenței Artificiale și implicațiile economice ale acestei revoluții tehnologice.

„Trăim o revoluție economică cu Inteligența Artificială. Timpul este foarte important, și dezvoltarea acestei noi industrii este legată de foarte multe alte elemente economice, cum ar fi piața de capital, cum ar fi reglementarea afacerilor în interiorul Uniunii Europene și, foarte, foarte important, energia, pentru că există o dependență foarte mare de cantitatea și de prețul energiei, eficiența acestei noi industrii”, a afirmat Nicușor Dan.

 

O altă temă importantă a fost reprezentată de riscurile generate de utilizarea Inteligenței Artificiale și necesitatea stabilirii unor mecanisme clare de responsabilitate, în special în cazul proceselor decizionale în care intervin mai mulți operatori AI, fără control uman asupra fiecărei etape.

„Dacă într-un lanț de decizie în care sunt mai mulți operatori AI, de Inteligență Artificială, și pentru care nu există, pentru fiecare dintre ele, un control uman, dacă se întâmplă, la sfârșitul acestui proces, un accident, trebuie să existe o responsabilitate”, a subliniat președintele, arătând că provocarea este găsirea unui echilibru între siguranță și competitivitatea economică.

„Discuția este foarte complicată – cum să reglementezi astfel încât să ai siguranță, pe de altă parte, să nu întârzii o competiție economică care se anunță foarte intensă”, a explicat acesta.

Președintele a atras atenția și asupra impactului social al Inteligenței Artificiale, în condițiile în care aceasta va crește competitivitatea și eficiența companiilor, dar va putea înlocui, într-un viitor nu foarte îndepărtat, angajații din anumite specializări economice.

În același timp, Nicușor Dan a evidențiat riscurile pe care utilizarea excesivă a Inteligenței Artificiale le poate avea asupra educației, subliniind importanța păstrării procesului de gândire și învățare.

„Elementul esențial în educație este capacitatea umană de a genera un proces cognitiv cu etape, cu conexiuni și cu un rezultat final. Și, dacă cumva uităm de acest proces și suntem tentați să mergem direct la rezultatul final pe care Inteligența Artificială ni-l dă, cu nivelul la care a ajuns azi, riscul pentru nivelul de educație poate să fie foarte mare”, a avertizat șeful statului.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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