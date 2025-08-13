ROMÂNIA
Nicușor Dan, după reuniunea “Coaliției de Voință” pentru Ucraina premergătoarea summitului Trump-Putin: Pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Securitatea Europei și a Mării Negre sunt în joc
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că pentru România coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale, poziția fiind exprimată după participarea, în format videoconferință, la reuniunea ”Coaliției de Voință”, în vederea coordonării pozițiilor europene înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska.
“Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi în sprijinul acestei abordări. De asemenea, salutăm hotărârea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce pace durabilă în Ucraina. Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de a se purta orice negocieri”, a afirmat Nicușor Dan, miercuri, într-o postare pe rețeaua de socializare X.
Președintele a subliniat că, în calitate de vecin cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, așa cum este pentru întreaga Europă.
“În calitate de vecin cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, la fel ca pentru întreaga Europă. Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea, avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei. De asemenea, suntem de acord că orice acord de pace ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a mai transmis Nicușor Dan.
Premergător acestei reuniuni, șeful statului a avut marți o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a semnat o declarație a liderilor Uniunii Europene în care aceștia au făcut un apel ca eforturile de pace ale președintelui SUA Donald Trump să țină cont de interesele de securitate ale Europei și Ucrainei.
Liderii europeni au reafirmat miercuri unitatea și coordonarea strânsă cu Statele Unite, la nivelul Uniunii Europene și al NATO în sprijinul Ucrainei înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, programat în Alaska.
În pregătirea summitului din Alaska, liderul american a participat miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin. Reuniunea virtuală a fost urmată de o întâlnire online a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la care a luat parte și președintele Nicușor Dan. La întâlnirea online a liderilor europeni cu Trump au participat șefii de stat sau de guvern din Franța, Regatul Unit, Italia, Polonia și Finlanda, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.
După reuniune, cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre determinarea europeană de a orienta întâlnirea „în direcția potrivită”, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat că „ceea ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”. Totodată, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că „Europa, SUA și NATO au consolidat poziția comună pentru Ucraina”, iar secretarul general al NATO Rutte a transmis că „mingea este acum în terenul lui Putin”.
Germania a început o nouă misiune NATO de poliție aeriană în România: 5 avioane de luptă și 170 de militari vor proteja spațiul aerian aliat la Marea Neagră
La baza militară Mihail Kogălniceanu a avut loc, pe 12 august, ceremonia de certificare a detașamentului german pentru misiunea NATO de Poliție Aeriană Întărită în zona de sud (eAPS), marcând debutul oficial al unei misiuni ce va dura următoarele opt luni. Evenimentul s-a desfășurat în prezența reprezentanților Forțelor Aeriene Române, NATO AIRCOM și ai Ambasadei Germaniei la București.
Forțele Aeriene Germane participă la această rotație cu cinci avioane de luptă Eurofighter și aproximativ 170 de militari, fiind pentru a patra oară când Germania sprijină România în cadrul misiunii eAPS, destinată supravegherii spațiului aerian pe flancul sud-estic al Alianței Nord-Atlantice, informează Ambasada Germaniei într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
„Prin participarea, din nou, cu cinci avioane de luptă Eurofighter la misiunea de Poliție Aeriană Întărită în zona de sud, transmitem partenerului nostru apropiat și aliatului România, precum și aliaților noștri din NATO un mesaj ferm în domeniul politicii de securitate. Vom contribui împreună la securizarea teritoriului Alianței”, a declarat însărcinatul cu afaceri al Germaniei, Markus Teglas, mulțumind militarilor germani pentru angajamentul lor și partenerilor români pentru colaborarea excelentă.
La rândul său, general-maiorul Michael Hogrebe a subliniat: „Se știe că faptele vorbesc mai tare decât vorbele. Noi, Forțele Aeriene, dar și celelalte structuri ale Bundeswehr care contribuie la eAPS, ne mândrim cu faptul că transmitem un semnal vizibil care demonstrează hotărârea de a apăra fiecare centimetru pătrat al teritoriului Alianței.”
Acesta a mulțumit Forțelor Aeriene Române pentru primirea profesională și pentru ospitalitatea constantă.
Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun contribuie la dezvoltarea capacității de reacție şi descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității între Forțele Aeriene Române și Forțele Aeriene Germane.
Participarea prin rotație a Forțelor Aeriene Germane la misiunile de poliție aeriană întărită ale NATO în România a debutat în februarie 2022, în preambulul invaziei militare a Rusiei în Ucraina. Ulterior, avioane de luptă ale Germaniei au revenit în România pentru misiuni de poliție aeriană la finele anului 2023.
Bogdan Ivan anunță un record în energia verde: România a atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină, cu 37% peste obiectivul asumat prin PNRR
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri un record pentru sectorul energiei verzi: în doar o rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență, România a atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină – cu 37% peste obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR și la prețuri cu până la 50% mai mici decât cele maximale.
„România – record în energia verde! În doar o rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență (CfD) am atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină – cu 37% mai mult decât obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR și la prețuri cu până la 50% mai mici decât cele maximale”, a scris ministrul, pe Facebook.
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă privind măsurile de reformă fiscală, introducerea unei noi formule de taxare a companiilor multinaționale, inspirată de modelul american „The Base Erosion and Anti-Abuse Tax” (BEAT).
„Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale”, a declarat Nazare, explicând că ANAF a identificat patru categorii principale de cheltuieli în relația multinaționalelor cu entitățile afiliate: administrare, proprietate intelectuală, dobânzi intragrup și consultanță. „Aceste cheltuieli apar în momentul de față în evidențele pe care aceste companii le raportează. Noi vrem ca de acum înainte să ne raportăm în special la acele cheltuieli care sunt susceptibile – ca să nu spun pricinoase – ale multinaționalelor, prin care, în mod tradițional, se transferă profituri”, a precizat ministrul.
Noua taxă va viza exact zonele prin care multinaționalele își exportă profitul, înlocuind astfel taxa pe cifra de afaceri, care, potrivit ministrului, „oprește creșterea economică și previne investițiile”. „Ca atare, pe aceste patru categorii, pe care le-am identificat deja, avem un volum calculat pentru 2024 de aproape 15 miliarde de lei în relația cu afiliații. Astfel, am creat o nouă formulă de taxare, inspirată de taxa deja folosită în SUA – The Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT). Ce depășește 3% să fie declarat nedeductibil”, a explicat Nazare.
Oficialul a adăugat că, prin aplicarea acestei măsuri, se așteaptă la o creștere a impozitului pe profit. „Acest impozit va fi construit pentru anul 2026, având la bază anul 2024. Propunerea noastră este ca noua taxă pe afiliați să înlocuiască taxa pe impozit pe profit. Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, a subliniat ministrul Finanțelor.
