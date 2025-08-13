Nicușor Dan, după reuniunea “Coaliției de Voință” pentru Ucraina premergătoarea summitului Trump-Putin: Pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Securitatea Europei și a Mării Negre sunt în joc

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că pentru România coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale, poziția fiind exprimată după participarea, în format videoconferință, la reuniunea ”Coaliției de Voință”, în vederea coordonării pozițiilor europene înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska.

“Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi în sprijinul acestei abordări. De asemenea, salutăm hotărârea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce pace durabilă în Ucraina. Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de a se purta orice negocieri”, a afirmat Nicușor Dan, miercuri, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

I have just attended the Coalition of the Willing videocall to coordinate our positions ahead of the bilateral meeting between the US President Donald Trump and the Russian President in Alaska. I emphasized that, for Romania, transatlantic coordination and unity are key. I… pic.twitter.com/18MktmPyKq — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 13, 2025

Președintele a subliniat că, în calitate de vecin cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, așa cum este pentru întreaga Europă.

“În calitate de vecin cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, la fel ca pentru întreaga Europă. Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea, avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei. De asemenea, suntem de acord că orice acord de pace ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a mai transmis Nicușor Dan.

Premergător acestei reuniuni, șeful statului a avut marți o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a semnat o declarație a liderilor Uniunii Europene în care aceștia au făcut un apel ca eforturile de pace ale președintelui SUA Donald Trump să țină cont de interesele de securitate ale Europei și Ucrainei.

Liderii europeni au reafirmat miercuri unitatea și coordonarea strânsă cu Statele Unite, la nivelul Uniunii Europene și al NATO în sprijinul Ucrainei înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, programat în Alaska.

În pregătirea summitului din Alaska, liderul american a participat miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin. Reuniunea virtuală a fost urmată de o întâlnire online a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la care a luat parte și președintele Nicușor Dan. La întâlnirea online a liderilor europeni cu Trump au participat șefii de stat sau de guvern din Franța, Regatul Unit, Italia, Polonia și Finlanda, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.