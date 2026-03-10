Nicușor Dan, după reuniunea “Prietenilor Competitivității”: Există consens între liderii europeni privind necesitatea reducerii prețurilor la energie

U.E.CONSILIUL EUROPEAN
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in2 min.

Președintele Nicușor Dan a participat marți seară la o reuniune prin videoconferință a grupului de state „Prietenii Competitivității”, în cadrul căreia liderii europeni au discutat despre coordonarea pozițiilor înaintea reuniunii Consiliul European din 19–20 martie 2026, cu accent pe impactul prețurilor la energie asupra competitivității economiei europene.

Șeful statului a precizat, într-o postare publicată pe rețelele sociale, că întâlnirea a reprezentat „un dialog aplicat cu liderii europeni” și că discuțiile au fost utile pentru pregătirea viitoarei reuniuni la nivelul liderilor UE.

„Am avut în această seară un dialog aplicat cu liderii europeni în cadrul reuniunii prin videoconferință a grupului de state «Prietenii Competitivității». A fost o întâlnire foarte utilă din perspectiva coordonării pozițiilor noastre, în pregătirea Consiliului European din 19-20 martie 2026”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, principalul subiect abordat a fost evoluția prețurilor la energie și efectele asupra competitivității economiei europene și asupra industriei, într-un context internațional tensionat.

„Principalul subiect abordat a fost cel legat de prețurile la energie si impactul lor asupra obiectivelor de consolidare a competitivității europene și de stimulare a industriei, agravat recent de creșterea prețurilor la petrol și gaze pe piața internațională, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu”, a arătat șeful statului.

În intervenția sa, președintele României a pledat pentru măsuri rapide la nivel european pentru reducerea costurilor la energie, argumentând că acestea afectează atât industria, cât și populația.

Citiți și

Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa: România dorește o piață unică complet integrată și o tranziție verde care să nu afecteze iremediabil competitivitatea economică

Piață unică integrată, interconectare energetică, materii prime critice, tranziție extinsă: Mizele României la summitul UE. Nicușor Dan, consultări cu Merz, Meloni, Tusk și alți lideri

„Am subliniat nevoia și importanța unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei și cetățenilor și să fie relansată competitivitatea economiei europene, iar asupra acestei chestiuni a fost consens între liderii participanți”, a precizat Nicușor Dan.

În același timp, șeful statului a arătat că liderii europeni trebuie să analizeze și perspectivele pe termen mediu și lung ale sectorului energetic european, în special în ceea ce privește utilizarea resurselor proprii și rolul acestora în mixul energetic al Uniunii Europene.

„În paralel, trebuie să facem o analiză a modului în care vom aborda sectorul energetic pe termen mediu și lung, care să vizeze valorificarea rolului resurselor proprii și revalorizarea lor în ansamblul mix-ului energetic european”, a afirmat președintele.

Acesta a subliniat că reducerea dependențelor externe în domeniul energetic reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană.

„În mod cert, Uniunea Europeană trebuie să își consolideze autonomia în acest sector și să își reducă dependențele cât mai rapid”, a transmis Nicușor Dan.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
DISB 2026. Alexandru Rafila pledează pentru integrarea noilor tehnologii în serviciile de sănătate: Noua Platformă Integrată a Asigurărilor de Sănătate va permite accesul la dosarul electronic al pacientului și la servicii medicale în spațiul european
DISB 2026. Alexandru Rafila pledează pentru integrarea noilor tehnologii în serviciile de sănătate: Noua Platformă Integrată a Asigurărilor de Sănătate va permite accesul la dosarul electronic al pacientului și la servicii medicale în spațiul european
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare