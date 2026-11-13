Nicușor Dan, după summitul Comunității Politice Europene: Marea Neagră – risc de securitate pentru Europa. Rusia nu dorește în mod real încetarea focului

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, după participarea la cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda, că Marea Neagră a fost menționată în repetate rânduri ca risc de securitate pentru Europa, în contextul amenințărilor generate de Rusia și al războiului hibrid. Șeful statului a afirmat, totodată, că Moscova nu dorește în mod real negocieri pentru încetarea focului sau pentru pace și a subliniat necesitatea continuării sprijinului european pentru Ucraina.

„A existat o sesiune plenară în care s-a vorbit de securitate. Marea Neagră a fost pomenită de mai multe ori ca risc de securitate pentru Europa, inclusiv doamna von der Leyen a făcut referire la vizita sa la București de acum câteva zile și la amenințările pe care le-a văzut cu ochii dânsei cu ocazia acestei vizite”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă la Dublin.

Președintele a precizat că discuțiile din cadrul reuniunii au vizat și necesitatea consolidării cooperării între statele europene, războiul hibrid, campaniile de dezinformare și diversificarea partenerilor comerciali. Agenda a inclus și mese rotunde tematice dedicate Republicii Moldova, dezinformării și securității Europei, respectiv traficului de droguri.

În marja reuniunii, Nicușor Dan a avut o întrevedere bilaterală cu cancelarul german Friedrich Merz, cu care a discutat despre viitorul Cadru Financiar Multianual al UE și provocările de securitate din regiunea Mării Negre, inclusiv proiectul unui hub pe care România dorește să îl dezvolte și posibilitatea unei colaborări cu Germania. Cei doi au convenit asupra obiectivului de a ajunge la un acord privind bugetul european până la sfârșitul acestui an.

Șeful statului a mai avut întrevederi cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în perspectiva consolidării cooperării bilaterale, cu premierul Albaniei, în special pe tema parcursului european al acestei țări și a recuperării Casei Iorga, precum și cu secretarul general al Consiliului Europei, privind adaptarea instituției la noile provocări și cooperarea în domeniul proceselor electorale, în contextul intensificării influențelor străine și al campaniilor de manipulare și dezinformare.

Referindu-se la posibilitatea desemnării unui reprezentant european care să discute cu Federația Rusă, Nicușor Dan a afirmat că orice demers care ar putea determina Moscova să vină la masa negocierilor pentru încetarea focului sau pentru o pace durabilă este binevenit. El a subliniat, de asemenea, importanța exprimării unei poziții europene comune privind arhitectura de securitate a continentului după încheierea conflictului.

„Ce e cel mai important în momentul acesta este că Rusia nu dorește în mod real, așa cum o spun de un an și jumătate, Rusia nu dorește în mod real o discuție despre încetarea focului sau despre pace. Și atunci discuția e cumva teoretică”, a afirmat președintele.

În acest context, șeful statului a pledat pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei și a sancțiunilor economice împotriva Rusiei, în pofida costurilor pentru statele europene, considerând aceste măsuri esențiale pentru apărarea securității continentului și a ordinii internaționale bazate pe reguli.

„Ce e important în momentul acesta este ca statele care doresc o pace stabilă în Europa, care doresc o ordine internațională bazată pe reguli, să continue să acționeze, chiar dacă e dureros să iei niște bani din bugetul tău național să îi duci către Ucraina, dar este singurul mod, sau sancțiunile economice care la un moment dat îți vor afecta și economia, dar este singurul mod în care să aperi Europa de ceva mult, mult mai rău decât ce este azi”, a spus Nicușor Dan.