Nicușor Dan: Este o falsă dezbatere că România trebuie să aleagă între Statele Unite și Uniunea Europeană

Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, la Palatul Cotroceni, că este o „falsă dezbatere” ideea că România trebuie să aleagă între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, subliniind că relația transatlantică este importantă atât pentru România, cât și pentru Europa și SUA.

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, despre criticile potrivit cărora manifestă o deschidere față de administrația americană în detrimentul partenerilor europeni și despre modul în care România își poate valorifica interesele în UE, inclusiv în negocierile privind viitorul buget european, șeful statului a respins această perspectivă.

„Este o falsă dezbatere că România trebuie să aleagă între Statele Unite și Uniunea Europeană. Relația transatlantică este extrem de importantă pentru România, dar extrem de importantă pentru Europa din perspectiva Statelor Unite și invers. Poziția noastră este extrem de clară, transparentă și aceeași în toate contextele”, a declarat Nicușor Dan, răspunzând unei întrebări din partea CaleaEuropeană.ro.

Referindu-se la acțiunea României în interiorul Uniunii Europene, președintele a invocat cooperarea cu Comisia Europeană în domeniul securității la Marea Neagră, participarea țării noastre la programul SAFE și implicarea în programele europene privind apărarea flancului estic.

„În ceea ce privește acțiunea noastră în interiorul UE, ați văzut ieri vizita doamnei von der Leyen, președinta Comisiei, faptul că colaborăm acum pe termen scurt pe situația de securitate la Marea Neagră, faptul că România este una din țările fruntașe în programul SAFE, că România participă la toate programele pe care le finanțează UE în ceea ce privește apărarea flancului estic”, a afirmat șeful statului.

Totodată, Nicușor Dan a evidențiat rolul României în negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, menționând coagularea grupului Prietenii Coeziunii, alături de Italia și alte 16 state membre.

„Ați văzut că în dezbaterea mare, pe bugetul 2028-2034, România împreună cu Italia a reușit să coalizeze cele 17 state, Prietenii Coeziunii. România este extrem de onestă în relația cu UE. Pe de altă parte, începe să își apere mai bine interesele în dezbaterile care au loc acolo”, a conchis președintele.