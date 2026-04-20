Nicușor Dan estimează că România va intra în “turbulențe politice”: Avem consens pe PNRR, aderarea la OCDE, menținerea traiectoriei financiare și politica externă

Președintele Nicușor Dan a apreciat luni intrarea în “turbulențe” pe scena politică pe fondul disputei dintre premierul Ilie Bolojan și Partidul Social-Democrat, însă a dat asigurări că formațiunile politice din actuala coaliție de guvernare au ajuns la consens privind implementarea PNRR, aderarea la OCDE și menținerea traiectoriei financiare a țării.

„Probabil că vom intra în turbulențe politice. Însă, există consens pe PNRR. Cele patru partide pro-occidentale și minoritățile naționale au consens că toate legile și actele normative care mai sunt necesare pentru PNRR să treacă până la sfârșitul lunii august” pentru ca România să încaseze banii din PNRR, a declarat Nicușor Dan.

El a insistat că există consens privind bugetul și faptul că România își va păstra traiectoria financiară.

“Există tensiuni politice demult. Acum, intensitatea lor a crescut. Pe chestiunile importante, cum a fost OCDE, am văzut o coerență. Aceeași coerență o s-o vedem pe PNRR, pe păstrarea parcursului financiar și pe politica internațională. Pe chestiunile esențiale asigurăm predictibilitate”, a asigurat, suplimentar, președintele.

Declarațiile președintelui au avut loc cu cinci ore înainte ca aproximativ 5.000 de membri PSD să voteze dacă vor continua alături de premierul Ilie Bolojan sau dacă îi retrag sprijinul politic.

Liderii se așteaptă ca rezultatul să fie în mare parte pentru retragerea sprijinului, pentru că, după cum declară președintele partidului, Sorin Grindeanu, membrii PSD sunt nemulțumiți.

În context, șeful statului a refuzat să intre în speculații și scenarii privind posibile scenarii după ce PSD va decide retragerea sprijinului politic și va cere demisia lui Ilie Bolojan.

El a afirmat că vrea să-și mențină rolul de “mediator” pentru că există “tensiune socială”.

„În acest moment pe declarațiile publice, pozițiile sunt ireconciliabile. Tot timpul pasul 1 e ușor, pasul 2 e mai greu. Înțelegem care sunt nemulțumirile și de o parte și de alta. Întrebarea este dacă vom reuși să armonizăm niște așteptări”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Președintele a respins posibilitatea de a susține un viitor guvern din care să facă parte și AUR.