Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Berlin, că întâlnirea dintre președinții chinez, Xi Jinping, american, Donald Trump, și rus, Vladimir Putin, nu reprezintă un eveniment care să schimbe ordinea internațională și nici parcursul vreuneia dintre cele trei țări. Întrebat dacă reuniunea ar putea fi considerată „Ialta 2.0”, șeful statului a respins această interpretare, subliniind că Europa nu este exclusă din procesul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Nu se schimbă prin întâlnirea de azi. Așa cum am spus mai devreme, sunt niște procese ale fiecăreia dintre țările importante și întâlnirea de azi nu a fost un eveniment excepțional care să schimbe parcursul vreuneia din aceste țări. A fost o întâlnire în marja unei reuniuni multilaterale, dar bineînțeles că vorbim de actori importanți pe scena globală la care trebuie să fim atenți tot timpul”, a afirmat șeful statului, într-o conferință de presă susținută după participarea la reuniunea Coaliției de Voință.

Întrebat cu privire la analizele internaționale care au descris întâlnirea drept „Ialta 2.0”, președintele a susținut că o asemenea comparație nu este justificată.

„Nu, nicidecum. Nici poziția Rusiei de azi, nici poziția Statelor Unite de azi, nici poziția Chinei de azi nu diferă de ce au spus acum două zile, acum cinci zile și, mai mult decât atât, așa cum v-am spus, cei doi emisari americani au fost azi la întâlnirea Coaliției de Voință, președintele Trump a intervenit (telefonic) arătându-și solidaritatea cu demersul Coaliției de Voință. Garanțiile de securitate vor fi un efort comun al țărilor din Coaliția de Voință și al Statelor Unite. O Ialta ar însemna excluderea Europei din acest proces și nu poate să fie vorba de așa ceva”, a explicat Nicușor Dan.

Summitul trilateral fără precedent dintre președintele SUA, Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin s-a încheiat cu o „declarație de pace” axată pe reforma ONU, aprovizionarea cu combustibili și reducerea riscurilor nucleare, dar care nu face nicio referire la războaiele din Ucraina și Iran.

Presa de stat chineză, Kremlinul și Casa Albă au publicat o declarație comună, intitulată „Declarația trilaterală către pace”, în care Xi, Putin și Trump au afirmat că se angajează să susțină stabilitatea strategică și securitatea internațională.