Nicușor Dan: Expoziția Brâncuși de la Berlin, sub patronajul comun cu președinții Steinmeier și Macron, confirmă contribuția României la patrimoniul cultural european

Președintele Nicușor Dan a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că cea mai mare expoziție din Europa dedicată sculptorului Constantin Brâncuși, organizată la 150 de ani de la nașterea acestuia, a fost deschisă la Neue Nationalgalerie.

Șeful statului a subliniat că evenimentul beneficiază de un patronaj comun, oferit împreună cu președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, și președintele Franței, Emmanuel Macron, evidențiind dimensiunea europeană a manifestării culturale. „Sunt bucuros că, alături de Președintele Germaniei și de Președintele Franței, am oferit patronajul unui eveniment care arată că valorile culturale autentice ne apropie și ne unesc”, a transmis acesta.

Expoziția este realizată în colaborare cu Centre Pompidou și beneficiază de sprijinul Ambasada României în Republica Federală Germania și al Institutul Cultural Român, prin filiala Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu”.

În mesajul său, președintele a evidențiat semnificația momentului pentru România, arătând că acesta reprezintă nu doar un eveniment cultural, ci și „o recunoaștere a valorii noastre, a identității noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii” prin opera lui Brâncuși, una dintre figurile marcante ale artei moderne din secolul XX.

Expoziția reunește peste 150 de lucrări – sculpturi, fotografii, filme și documente de arhivă – oferind o perspectivă amplă asupra operei artistului și a influenței sale asupra modernismului european. Vizitatorii pot descoperi lucrări emblematice precum „Sărutul”, „Muza adormită” sau „Pasărea în spațiu”, dar și o reconstrucție parțială a atelierului său parizian de pe Impasse Ronsin.

Totodată, șeful statului a menționat că o altă expoziție dedicată Anului Brâncuși este deschisă la Muzeul Mercati di Traiano, până pe 19 iulie. Evenimentul, organizat sub Înaltul Patronaj al președinților României și Italiei, face parte din calendarul Anului Cultural România–Italia 2026.

Expoziția „Constantin Brâncuși: Originile infinitului” este curatoriată de Muzeul Național de Artă al României, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă din Craiova și Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. Potrivit președintelui, cetățenii români și moldoveni beneficiază de acces gratuit.

Nicușor Dan a felicitat ambasadele României de la Paris, Berlin și Roma pentru implicare și a adresat o invitație publicului de a descoperi moștenirea culturală europeană lăsată de Constantin Brâncuși.