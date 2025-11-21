Nicușor Dan: Extinderea UE în Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest “nu este un act de caritate, este o investiție în securitate”

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că extinderea Uniunii Europene în Moldova, în Ucraina și în Balcanii de Vest “nu este un act de caritate, este o investiție în securitate”.

Afirmația a fost făcută la conferința la nivel înalt ”Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă”, organizată la București de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

“Sunt două cuvinte pe care o să le auzim mult timp de acum încolo – economie și securitate. Economie – competiția globală a devenit mult mai intensă și securitate pentru că, de asemenea, am văzut că ordinea internațională bazată pe reguli este pusă în discuție. Pe partea de economie este o regulă foarte simplă – cine este mic este mai puțin competitiv decât cine este mare și din cauza asta Europa a suferit, economia europeană și noi toți am suferit foarte mult, pentru că suntem încă fragmentați și este interesul nostru, al tuturor, ca piața unică să fie consolidată și prin asta economia Europei să fie mai competitivă și, deci, a noastră”, a spus Nicușor Dan, în discursul său.

În chestiunea legată de economie, șeful statului s-a referit la competitivitate și performanță la capitolul inovare.

El a avertizat că dacă, în discuțiile referitoare la viitorul Cadru Financiar Multianual, competiția o să fie una care nu ține cont de contextul de dezvoltare a membrilor Uniunii Europene, atunci “o să avem o competiție care va fi câștigată de cei mai buni și o să vedem o creștere a decalajului între țările mai dezvoltate și țările mai puțin dezvoltate și asta va duce la o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”.

Trecând în registrul problematicii securității, președintele s-a referit la aderarea de noi state membre și a menționat că România va susține extinderea Uniunii Europene.

“Pe partea de securitate, evident, răspundem cu toții la o necesitate. Această necesitate este mai prezentă în Flancul estic și salut preocuparea Comisiei pentru Flancul estic. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun legat de securitate este că extinderea Uniunii Europene și în Moldova, și în Ucraina, și în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, este o investiție în securitate. Și România va susține, evident este nevoie ca toate aceste țări să se alinieze unor standarde, poate ne uităm puțin la ele, dar unor standarde pe care Uniunea și le-a definit, și pentru acele țări care au voința și doresc, în special Republica Moldova, care au voința de a intra în Uniunea Europeană, România este un puternic susținător. O să urmeze un an intens”, a mai afirmat Nicușor Dan.