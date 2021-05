Nicușor Dan, „extrem de deschis la orice fel de soluție din mediul privat” prin care Bucureștiul poate deveni un pol european în zona IT

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, s-a declarat „extrem de deschis la orice fel de soluție din mediul privat” prin care Bucureștiul poate deveni un pol european în industria IT, cu prilejul ceremoniei de deschidere a celei de-a V-a ediţii a Festivalului online Bucharest Tech Week, relatează Agerpres.

Edilul consideră că Bucureștiul se bucură de un avantaj competitiv semnificativ în zona IT, care are potențialul de a-l plasa alături de alte regiuni de pe mapamond cunoscute pentru atractivitatea oferită de mediul digital. Astfel, și-a manifestat deschiderea în numele administrației locale de a sprijini industria IT.

„Acesta ar trebui să fie ţelul nostru comun – administraţie publică şi mediu de afaceri – pentru că asta generează bunăstare, industrii conexe. În momentul în care eşti în competiţia globală, trebuie să te uiţi la avantajele tale competitive şi, în afară de IT şi industrii creative, mi-e greu să văd o zonă în care Bucureştiul are avantaje competitive. Deci, sunt extrem de deschis de a vedea care sunt posibilităţile ca administraţia publică locală din Bucureşti să sprijine activitatea dumneavoastră în tot ce înseamnă zonă administrativă, bani, centre, colaborări, astfel încât să reuşim să facem ca un om care vrea să facă IT şi care are alegerea între a o face în California sau în Barcelona sau în India să aibă Bucureştiul ca opţiune şi, de aceea, o să fiu foarte atent la tot ce propuneţi”, a afirmat Nicușor Dan.

Primarul General a reamintit promisiune făcută în campania electorală și la preluarea mandatului de a le oferi cetățenilor timp în interacțiunea cu administrația, subliniind că acest lucru este posibil doar prin „proceduri interne care să fie făcute cu cap şi care să elimine activităţile care sunt superflue și digitalizare”.

„Sunt extrem de deschis, bineînţeles că am început nişte proceduri interne aici, dar sunt extrem de deschis la orice fel de soluţie care vine din mediul privat şi care este oferită administraţiei pentru ca ea să îşi îmbunătăţească activitatea în special în zona de conexiune cu cetăţenii şi cu societăţile comerciale”, a adăugat Nicușor Dan.