Nicușor Dan face apel la calm și dialog între partide: Criza politică nu afectează direcția pro-occidentală a României și proiectele strategice – OCDE, SAFE și PNRR

Președintele Nicușor Dan a făcut apel la calm și dialog între partidele politice, după consultările informale desfășurate miercuri la Palatul Cotroceni, în contextul crizei politice declanșate la începutul săptămânii. Șeful statului a subliniat necesitatea unei schimbări de ton în spațiul public și a orientării dezbaterii către soluții.

“Suntem evident într-o criză politică. Criza asta nu a început azi. De luni de zile neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut este să dezescaladeze retorica publică. Apoi să se uite la viitor și la ce vom face, mai mult decât la trecut. Și să se uite la soluții mai mult decât la probleme, pentru că cred eu că, până în momentul ăsta, fiecare dintre actorii politici și-au expus nemulțumirile. Întrebarea este cum procedăm în continuare și în orice formulă politică majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale, deci dezescaladare în acest moment pentru a putea avea un dialog în viitor”, a declarat președintele, într-o declarație de presă susținută la Cotroceni.

Șeful statului a insistat că actuala criză politică nu afectează direcția strategică a României și a transmis un mesaj de stabilitate instituțională.

“Dincolo de criza asta politică, trebuie să spunem și să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează. Suntem un stat funcțional, cu o diferență de opinie la nivel politic. Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-au exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta!”, a transmis Nicușor Dan.

El a precizat că întâlnirile organizate la Palatul Cotroceni au avut un caracter informal, explicând că, în actualul context politic, Constituția nu îi oferă prerogative pentru a interveni prin acte oficiale.

Criza politică a fost declanșată luni, după ce Partidul Social Democrat a decis să retragă sprijinul acordat premierului Ilie Bolojan, membru al Partidul Național Liberal. În urma acestei decizii, președintele a convocat partidele din coaliție pentru consultări, în încercarea de a identifica o cale de ieșire din blocajul politic.